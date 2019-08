El Gobierno avisa al Open Arms: rescatar sin autorización tiene consecuencias

El Gobierno de España ha lanzado un aviso a Proactiva Open Arms: la ONG podría enfrentarse a una sanción de hasta 901.000 euros si retoma las labores de rescate en el Mediterráneo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que nadie está "a salvo" de la ley, ni siquiera el barco, quien sobrepasó reiteradamente los límites de su licencia que solo le permitía transportar ayuda humanitaria.

Según ha recordado la vicepresidenta en funciones, los migrantes que viajabn a bordo de la embarcación fueron rescatadas por una ONG que solo dispone de licencia para portear víveres: "Las instituciones, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no y nadie esta a salvo de esto, incluido un barco como éste", ha sentenciado Calvo.

Así, ha señalado que ya que Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, avisó al capitán de este buque de bandera española, de que podría ser multado con entre 300.000 y 901.000 euros si retomaba las tareas de rescate. Lo hizo en una carta que el director general de este organismo, Benito Núñez Quintanilla, remitió al capitán del Open Arms el pasado 27 de junio, un día después de que el barco saliera de Nápoles (Italia) con destino a las aguas del Mediterráneo central, para advertirle de las consecuencias de mantener su "pretensión de retomar los rescates".

Paralelamente, el Ejecutivo se encuentra a la espera de la resolución que tome la Fiscalía italiana, la misma que ayer ordenó el desembarco inmediato de los 83 inmigrantes que quedaban a bordo de la nave y la incautación de la misma, para tomar una decisión respecto al buque Audaz, que continúa su travesía hacia Lampedusa.

A este respecto, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha anticipado: "De momento, vamos a seguir los acontecimientos al minuto, vamos a ver cómo evolucionan, qué decisión se toma en Italia y en función de la decisión que tomen, nosotros actuaremos en consecuencia".

El Audaz fue enviado ayer a la isla italiana con el objetivo de recoger y acompañar a los inmigrantes del Open Arms, que llegó a salvar la vida a 160 personas en los tres rescates que ha efectuado desde el pasado 1 de agosto y que serán repartidos entre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.

La crítica del 'socio preferente' a la Ejecutiva de Sánchez

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha transmitido su censura a las declaraciones de Calvo y ha asegurado que le habría gustado que el Gobierno en funciones hubiera sido más duro con el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quién encabezó la política de 'Puertos cerrados', y menos con el buque humanitario Open Arms, en referencia al anuncio de una posible multa contra la organización.

"Me habría gustado que el PSOE fuera la mitad de duro con Salvini de lo que ha sido con el Open Arms y con las personas migrantes que han sufrido una travesía durísima y que huyen de situaciones y vidas muy difíciles. Me hubiera gustado que esa dureza, esas declaraciones, ese abrir un conflicto diplomático hubiera sido con Salvini y no con el Open Arms, me parece se equivocan y me parece que han reaccionado tarde", ha subrayado Belarra en declaraciones recogidas por Europa Press.