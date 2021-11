El Gobierno perdona a WhatsApp, Facebook y Google la tasa de operadores

El Gobierno finalmente ha decidido no presentar batalla contra las 'big-techs' como WhatsApp, Facebook o Google con la nueva nueva Ley General de Telecomunicaciones. En el borrador aprobado este martes por el Consejo de Ministros se ha eliminado el punto que obligaba al pago de una tasa de un euro por cada 1.000 de ingresos a los operadores de mensajería instantánea por el riesgo de cometer una extralimitación regulatoria. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir el texto de esta ley a las Cortes Generales y la idea es que esté aprobada a mediados del próximo año, según fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Aunque en el anteproyecto de ley, que se sometió a audiencia pública el año pasado, se consideraba como novedad la obligatoriedad a los operadores de mensajería instantánea sin numeración de inscribirse en el registro de operadores y pagar una tasa de 1 euro por cada 1.000 de ingresos, finalmente esta obligación no se ha incluido.

Según las citadas fuentes, desde la Secretaría no se ha tratado este asunto con las hipotéticas empresas afectadas, es decir, Google, Facebook etc. Sin embargo, "varias instituciones" sí han apuntado que esta obligatoriedad no se debía de implantar porque podría suponer una extralimitación regulatoria y, por consiguiente, debilitar la propia ley.

Teniendo en cuenta además que la repercusión tributaria iba ser escasa o nula -son servicios gratuitos- se decidió no obligar a estas compañías a inscribirse en el registro de operadores, y por lo tanto, seguirán sin pagar esta tasa. Esta ley, que fue sometida a audiencia pública el año pasado, transpone al ordenamiento jurídico español el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, e introduce novedades en la ley actual, que data de 2014.