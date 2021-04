Hasél recurrirá a Estrasburgo aunque afirma: "La batalla está en las calles".

Pablo Hasél ha emitido un comunicado desde la prisión de Lleida, publicado en las redes sociales, en el que ha anunciado que recurrirá a Estrasburgo después de que la Audiencia haya ratificado una condena de 16 meses más de prisión para el rapero, que en todo caso cree que "la principal batalla está en las calles".

Según ha explicado, este incremento de su condena se debe al hecho de no haber pagado una multa de cerca de 30.000 euros por injurias a la corona y a los cuerpos policiales. “Intentaron embargarme, pero no tengo dinero ni propiedades y, aunque podría haber reunido esa cantidad con solidaridad, me negué a darles un solo euro ante una condena tan injusta desde la necesaria obediencia”, explica Hasél.

Asimismo, asegura que “han aprovechado el descenso de las protestas, pero están muy equivocados si creen que no les pasará factura encarcelar por denunciar el saqueo de la monarquía o la brutalidad policial”. Por este motivo, anuncia que recurrirá la sentencia, ya firme, a Estrasburgo, “pero los trámites son muy lentos y tenemos claro que la principal batalla está en las calles”.

Hasél también afirma que se han puesto en contacto con él “para ver si cedo a cambio de permisos cuando pase un cuarto de la condena”, pero ha vuelto a advertir de que “no pienso arrepentirme ni nada parecido para revisar mi conducta”. Finalmente, ha escrito que seguirá “fuerte” recordando desde prisión que es un "preso político" y que “los derechos y libertades que nos niegan -añade- solo podrán ser conquistados con organización revolucionaria que lleve la combatividad de los centros de trabajo y de estudio a las calles”. “Si no se pasa más a la acción, no sólo no se conquistarán, sino que cada día avanzarán más como vienen haciendo”, sentencia.