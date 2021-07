ICF última la presentación del aval ante el Tribunal de Cuentas fuera de plazo

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) aún no ha formalizado el aval que anunció que presentaría para afrontar las fianzas de 5,4 millones de euros reclamadas a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña como presuntos responsables contables de los costes de la promoción del proceso independentista en el extranjero. Fuentes del Tribunal de Cuentas han indicado que, aunque el plazo para depositar las fianzas concluyó a las 12 de la noche de este mediodía, su presentación posterior no supondrá su inadmisión inmediata, sino que se registrará para poder estudiar si es compatible con el pago de unas sanciones por un presunto desvío de fondos públicos.

De momento, la delegada instructora Esperanza García estudia las fianzas presentadas en plazo por cuatro de los 34 implicados. Según señalan las mismas fuentes, dos presuntos responsables contable han depositado las fianzas y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval. Así, aunque el plazo de 15 días hábiles fijado para cumplimentar este trámite, cuyo objetivo es garantizar que el dinero presuntamente malversado se devuelva a las arcas públicas en caso de que haya una sentencia condenatoria, el Tribunal de Cuentas no ha iniciado aún ninguna providencia de embargo.