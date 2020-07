Los técnicos de Gales concluyen que la tarjeta de Dina llegó físicamente intacta

"The device was physically intact, and no short circuits". Es la conclusión de a la que llega la compañía británica que analizó la tarjeta Micro SD que le sustrajeron en 2015 a Dina Bousselham, la exasesora de Podemos. El informe, al que ha tenido acceso La Información y que se ha incorporado este lunes a la causa, fue solicitado por el magistrado Manuel García Castellón y confirma que la tarjeta, que le había entregado Pablo Iglesias a su colaboradora, llegó a las oficinas de esta empresa en Gales sin ningún tipo de daño externo.

El juez García Castellón argumentó en el auto del pasado 25 de mayo todo lo contrario: que la tarjeta de memoria de Bousselham "presenta daños físicos" y que "está parcialmente quemada". También añadió en el mismo auto que esos "daños físicos" impedían que la tarjeta de memoria se pudiera "leer" y, por lo tanto, "realizar la imagen forense ni acceder a los datos contenidos en su interior". También la Fiscalía había señalado en el informe donde solicitó la retirada de la condición de perjudicado de Iglesias que la misma tarjeta estaba "inservible por los daños físicos que presentaba". Por todo ello el magistrado decidió retirar la condición de "perjudicado y ofendido" a Pablo Iglesias.

Este documento recién llegado desde Gales y fechado el pasado 17 de julio concluye, sin embargo, que "el dispositivo estaba físicamente intacto y no tenía cortocircuitos", en primer lugar, y que sí que se podría haber recuperado. Para ello, se puede leer en el mismo informe, Dina y su pareja, Ricardo Sa Ferreira, deberían haber abonado un extra. Les ofrecen incluso un presupuesto porque observan posibilidad real de acceder con sus equipos de mayor especialización a la tarjeta.

El trabajo, por tanto, tenía un coste superior que la exasesora de Podemos y su pareja no quisieron pagar. Fue entonces cuando la empresa de Gales les devolvió la tarjeta de memoria, según consta en el mismo documento.

El informe de Gales, que se acaba de incorporar ahora a la causa, viene a certificar, por tanto, que Iglesias entregó a Dina la tarjeta "físicamente intacta" y que no se aprecia ningún daño físico en la misma. Este es, precisamente, el argumento que ha mantenido en todo momento el vicepresidente segundo: que él entregó el dispositivo a Bousselham sin daños. La misma versión ofreció la propia Dina en su último escrito al juez.

"Después de haber investigado las diversas exhibiciones, puedo decir que se recibió una tarjeta de memoria Micro SD Samsung EVO 32Gb en nuestras oficinas en Bridgend de un cliente llamado Ricardo Sá Ferreira el 29 de septiembre de 2017; que el dispositivo estaba físicamente intacto, no tenía cortocircuitos; y no se pudo acceder usando nuestro software especializado en recuperación de datos", se puede leer en el informe. A continuación fue cuando se le pidió el presupuesto al interesado.