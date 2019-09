El Rey convoca a los partidos mientras aumenta la brecha entre PSOE y Podemos

El rey recibirá el próximo martes por la tarde al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con quien cerrará la ronda de consultas con los representantes de los partidos para decidir si propone candidato a la investidura o habrá que convocar nuevas elecciones generales.

El Congreso ha informado del horario fijado por Zarzuela para las reuniones del jefe del Estado con cada uno de los 15 dirigentes de los partidos que van a participar en esta ronda de consultas y que se desarrollará durante dos días, el 16 y el 17 de septiembre.

Un listado de dirigentes políticos que le ha hecho llegar a la Casa Real este viernes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y en el que no están presentes ni ERC ni EH Bildu porque, al igual que en las últimas ocasiones, han declinado acudir a ver al rey.

La primera de las audiencias será en la mañana del lunes con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, y la última será la que mantendrá con Sánchez a las 18:00 horas el martes. Ese mismo día acudirán Pablo Iglesias a las 12:15, Albert Rivera a las 16:30 y Pablo Casado a las 17:15.

El horario fijado por Zarzuela para las reuniones del rey es de menor a mayor representación parlamentaria. Los interlocutores serán los mismos que en la ronda que convocó para los días 5 y 6 de junio pasados y tras la que propuso a Sánchez como candidato a una investidura que resultó finalmente fallida.

Lunes 16 de septiembre

- 10:00 José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria)

- 10:45 Joan Baldoví (Compromís)

- 11:30 Juantxo López de Uralde (Equo)

- 12:15 Javier Esparza (UPN)

- 16:30 Ana Oramas (Coalición Canaria)

- 17:15 Yolanda García (Galicia en Común)

- 18:00 Alberto Garzón (IU)

- 18:45 Aitor Esteban (PNV)

Martes 17 de septiembre

- 10:00 Laura Borràs (Junts per Catalunya)

- 10:45 Jaume Asens (En Comú Podem)

- 11:30 Santiago Abascal (Vox)

- 12:15 Pablo Iglesias (Podemos)

- 16:30 Albert Rivera (Ciudadanos)

- 17:15 Pablo Casado (PP)

- 18:00 Pedro Sánchez (PSOE).

Encuentros en medio de la tensión

El líder de Unidas Podemos ha asegurado este viernes que pedirá la próxima semana a Felipe VI ejercer su papel de "mediación y arbitraje" y que haga "entender" a los candidatos, en especial a Pedro Sánchez, que un gobierno de coalición es "la vía para dar estabilidad".

Con las relaciones entre el PSOE y Podemos cada vez más enquistadas tras la negativa de ayer del presidente en funciones a aceptar la nueva propuesta de la formación morada, Pablo Iglesias se ha mostrado seguro de que a Felipe VI "lo último que le apetece" es que los españoles vuelvan a las urnas. Y, aunque no es monárquico, tal y como él mismo ha puntualizado en una entrevista en La Sexta, le pedirá al rey en la ronda de contactos de la próxima semana que asuma su "papel constitucional".

Pablo Iglesias ha hecho esta petición en un día en que se han disparado los reproches entre las dos formaciones de izquierdas después de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, rechazase ayer la última propuesta de Podemos de formar una coalición a prueba, hasta la aprobación de los próximos presupuestos, abierta a revisión si el Gobierno no funcionaba.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reiterado que no existe "una confianza mínima" con Podemos para construir un Gobierno de coalición y ha tachado de "absurda" y "vacía de contenido" la oferta de Iglesias.

"Creo que Pedro Sánchez no debería haber despachado nuestra propuesta en dos minutos", ha reprochado el líder de Podemos en una entrevista en La Sexta, desde donde ha pedido una nueva reunión para seguir explorando opciones hasta el final.

Sin embargo, para los socialistas solo hay una posibilidad que evite los comicios: que Podemos acepte la realidad de que una coalición es inviable y se atenga al acuerdo que propone Pedro Sánchez de pactar un programa y la presencia de miembros de Unidas Podemos en segundos puestos de la Administración. Pablo Iglesias no está dispuesto a asumir esas premisas y tampoco a conceder un apoyo incondicional al presidente para frenar las elecciones, por lo que, según ha dicho, su grupo se abstendrá en caso de convocarse un nuevo pleno de investidura.

"¿Qué más tenemos que hacer? ¿Disolvernos y salir con las manos en alto?", ha respondido Pablo Iglesias cuando le han preguntado por la posibilidad de un voto afirmativo en una hipotética investidura. No obstante, corresponde al rey decidir si propone o no a Pedro Sánchez como candidato a una nueva investidura. Pero a diez días para que, con el fin del plazo para formar un gobierno, se ponga en marcha la maquinaria electoral, ambos partidos se han esmerado en culpar al otro de la imposibilidad de un acuerdo.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, preguntada sobre la responsabilidad del PSOE en una repetición electoral, se ha mostrado segura de que la ciudadanía acabará entendiendo que Podemos ha sido "inflexible" al no aceptar la propuesta socialista y que a España no le interesa "un Gobierno débil, endeble y poco conexo". "El que crea en la estabilidad y en la institucionalidad del país tiene que aspirar a tener un gobierno que le dé estabilidad para cuatro años", ha asegurado Isabel Celaá.

Sin embargo, Pablo Iglesias está convencido de que si el PSOE quiere un Gobierno de izquierdas tendrá que pactar una coalición -al menos si no suman las tres derechas- y avisa al socialista de que, tras el 10 de noviembre, ya no aceptará su veto a formar parte del Consejo de Ministros. Pero con los socialistas cerrados a la coalición, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado que ahora ya solo necesitan a Podemos para no ir a elecciones.