Escrivá dice que la renta mínima vital no incluye a personas en situación irregular

El ingreso mínimo vital no es para todos. José Luis Escrivá, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que esta renta no está destinada a la inmigración irregular. El ministro ha incidido en que el Ejecutivo ha diseñado este ingreso para para paliar el impacto de la pandemia del Covid-19 en las familias con pocos recursos, aquellas en una situación de vulnerabilidad, pero que "no está contemplado" para personas en situación administrativa irregular.

Así lo ha manifestado el ministro en una entrevista concedida a 'eldiario.es', al ser preguntado en concreto acerca de si dicho ingreso podría ser percibido por este cilectivo. Por contra, el ministro ha asegurado que esta renta va a llegar a más de un millón de hogares, en torno al 50% van a ser hogares con niños y un 10% o un poco menos serán hogares monoparentales. El proceso de elaboración de esa ayuda, según ha precisado Escrivá, implica a distintos ministerios, aparte del que él dirige, principalmente a la Vicepresidencia segunda, pero también a otros como los Ministerios de Hacienda y Trabajo.

Mira también Aznar apoya una renta mínima y pone al PP en aprietos de cara a los Presupuestos

Por su parte, este martes desde el Ministerio de Igualdad han asegurado que las víctimas de explotación sexual, así como mujeres en situación de prostitución en "extrema vulnerabilidad", podrán beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital.

Según ha informado el departamento que lidera Irene Montero, "se asegurará" que tengan acceso a esta prestación también las mujeres en situación administrativa irregular, "que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual".

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones preguntadas al respecto se han remitido a las declaraciones del ministro Escrivá en la entrevista a 'eldiario.es' en las que descarta la posibilidad de que personas 'sin papeles' en general sean beneficiarias de la renta mínima. Sus palabras, según sostienen estas mismas fuentes, "son muy claras al respecto".