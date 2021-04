¿Tener una jornada laboral de 4 días? El 74% de las empresas lo ve imposible

Tres de cada cuatro empresas (74%) encuentra imposible implementar en el corto plazo la jornada laboral de 4 días semanales, de acuerdo con el sondeo realizado por la compañía de recursos humanos Adecco y el Instituto Cuatrecasas. El estudio, resultado de una encuesta a 500 empresas españolas, muestra que un 14% de las compañías ve factible la concentración de la jornada laboral en 4 días siempre que el salario sea proporcional al tiempo trabajado, y solo el 12% cree que se podría implantar manteniendo el nivel salarial.

Según el informe, las principales razones por las que las empresas consultadas no ven viable la jornada laboral de 4 días son no tener margen de productividad para amortizar una jornada a la semana (52%), no disponer de margen de beneficio para mantener el nivel salarial con menor jornada (42%) y no poder cubrir la quinta jornada con otros trabajadores a tiempo parcial (38%).

Los horarios flexibles y el teletrabajo son las medidas de flexibilidad interna mejor valoradas por las empresas, mientras que por detrás se sitúan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una de las más usadas durante 2020.

El 52% de las empresas tiene actualmente un sistema de horario flexible para su plantilla, un 23 % dispone de un horario con márgenes para entrada y salida, el 18 % no tiene ninguna modalidad instaurada, y solo el 6 % cuenta con libertad absoluta de horarios de entrada y salida para sus trabajadores.

Del teletrabajo lo que más preocupa a las empresas es cómo conciliar la flexibilidad con la desconexión digital o el registro horario, cómo compatibilizar el seguimiento sobre la productividad de las personas trabajadoras con el respeto a su intimidad y cómo evitar que conlleve un incremento.