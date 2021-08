José Luis Moreno buscó generar dinero en 'b' mediante la exportación de aceite

Las peripecias del productor televisivo José Luis Moreno para intentar levantar la financiación de uno de sus trabajos llegaron la producción de aceite. El ventrílocuo accedió, según recoge un informe policial con fecha de enero de este año, a una propuesta hecha por un colaborador suyo, Luis Dueñas, que consistía en importar y exportar aceite de oliva "alterando los precios de compra y venta para introducir en España más dinero del legalmente declarado". En una conversación telefónica, recogida el 22 de noviembre en el informe policial al que ha tenido acceso La Información, el colaborador y el productor buscan soluciones para financiar una serie televisiva, dado que una solución económica que tenía que ver "con la banca de Nueva York" no había llegado a buen puerto.

Es entonces cuando el colaborador plantea la idea de iniciar un negocio fraudulento de importación y exportación de aceite de oliva, dado que un amigo suyo tenía olivares. La idea seria exportar el producto a un precio más bajo para que lo paguen más alto, "una forma de sacar divisas". El colaborador especifica que el aceite de oliva se vendería "a 4" cuando realmente se vende a "3 o a 2" por lo que se haría con una "maleta en dólares". Dueñas actuaría como asesor para la operación internacional dado que la propuesta tiene en el 'punto de mira' a Alejandro Roemmers, empresario argentino y uno de los principales perjudicados en la trama de moreno por perder millones invertidos.

Roemmers es el creador del guion original del musical San Francisco de Asís, del que José Luis Moreno es productor. El negocio de aceite pretendía "falsear facturas y documentación de la operación" para ganar dinero 'extra' e "introducir dólares en España procedentes de Roemmers sin declarar". En la conversación telefónica, el productor se muestra algo inquieto por buscar la solución para financiar la serie, y le dice a Dueñas que, aunque le parece bien la idea del aceite, "prefiere que lo hable con Alejandro (Roemmers)".

El empresario argentino le habría comunicado a través de un colaborador suyo que "el ultimo tramo de la serie" no seria problema e insta a Moreno a no preocuparse por ello. Supuestamente, la serie a la que se refieren, en la que están laboralmente implicados tanto el argentino como el ventrílocuo, es la serie "El resplandor y las tinieblas", basada en la vida de Francisco de Asís, con texto de Roemmers, y que iba a estar compuesta por tres temporadas y protagonizada por Jane Saymour. El presupuesto para a serie era faraónico: seis millones de euros por capítulo y unos 260 millones de euros por todos los episodios.

Roemmers, además de ser el autor de la obra, era el principal accionista de la serie, ya que habría aportado más de 30 millones de euros. La productora del trabajo audiovisual, Dreamlight, fue una de las principales propiedades de Moreno intervenidas y registradas por la Policía en la 'Operación Titella', que engloba la trama de corrupción del productor con un total de 700 sociedades mercantiles 'pantalla' mediante las que el ventrílocuo como supuesto cabecilla 'lavaba' dinero proveniente del narcotráfico. La ambiciosa serie se acabó convirtiendo en un rompecabezas financiero para José Luis Moreno quien, en diciembre de 2020, hablaba con Dueñas de las dificultades económicas que atravesaba la producción y que el administrador de Roemmers estaba "empecinado en presentar un preconcurso" si no tenían 2.400.000 euros.

"Del preconcurso no se tiene que enterar nadie", afirma Dueñas, quien en alguna ocasión se ofreció a financiar a Moreno "a cambio de parte de los derechos sobre varios capítulos de la serie". En ese momento el productor está tan apurado que Dueñas le dice que otra opción es el préstamo de capital privado, "pero que le van a sacar los ojos". Moreno le responde que está dispuesto a que le saquen los ojos con tal de que no "le saquen la profesión definitivamente". Entre las múltiples soluciones que busca Moreno para sortear el preconcurso, concluye con otro colaborador que figura en el informe, que si la serie no sale "va a echar la culpa a Roemmers que es el principal financiero".