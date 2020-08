Un juez tumba la orden de Madrid de los brotes y pone en duda al resto de CCAA

Una decisión judicial en Madrid puede traer consecuencias para el resto del país justo cuando las autonomías extienden las medidas de control y restricción sobre la oleada de rebrotes que se sufre desde hace semanas. La cuestión de fondo es hasta qué punto la Administración regional tiene competencias para decidir en cuestiones que, según este magistrado, limitan derechos fundamentales en un periodo que no es de estado de alarma. Eso, como ocurrió durante la pasada primavera, es potestad del Gobierno central.

De momento, el titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha decidido no ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los 2 metros de distancia al cierre del ocio nocturno. En el auto, dictado el jueves por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián y hecho público este viernes, se señala que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma".

El juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones se basa en una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos".

Fue hace ahora una semana cuando el Ministerio consensuó con todas las autonomías la implantación de once nuevas medidas para reforzar el control sobre la pandemia a consecuencia de la aceleración de los rebrotes durante el mes de agosto. Entre el fin de semana y estos días, las regiones fueron aprobando el contenido de dicho acuerdo en sus respectivos boletines. Los asuntos más polémicos, la prohibición de fumar y el cierre total del ocio nocturno a partir de la una de la mañana.

El problema que se revela ahora, apuntan fuentes jurídicas, es que las autonomías podrían no contar con esa capacidad de restricción. Una excepción es el País Vasco, que dispone de su propia Ley de Emergencia Sanitaria. Pero es algo de lo que carece el resto.