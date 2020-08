¿Habrá un nuevo confinamiento? Esto es lo que (de momento) dice Sanidad

"Las cosas no van bien. Sigue habiendo transmisión y cada día más". Estas fueron las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, durante la rueda de prensa de este jueves, tras las publicación de los nuevos datos. Cifras que denotaban la preocupante situación que, de nuevo, atraviesa España, con las cifras de contagios por coronavirus subiendo cada vez más.

Ante este panorama, que pese a no ser igual que el principio, se han avivado los fantasmas de lo acontecido en marzo y, por ende, la idea de un nuevo confinamiento. Opción que ha cobrado fuerza tras la publicación de un medio extranjero que incluso daba una fecha exacta: el próximo 18 de septiembre. En las últimas semanas, esto ha corrido como la pólvora a través de redes sociales.

El medio citado es el portal británico Euro Weekly News que informaba sobre dos diputados (sin revelar su identidad), que sostenían que el Gobierno tenía preparado otro confinamiento para la fecha indicada. Se llevaría a cabo en tres fases de 14 días. Algo similar al mes de mayo, donde los periodos de desescalada eran de dos semanas. El medio añade que el Ejecutivo ya ha mantenido conversiones con sus vecinos europeos para avisar del cierre de fronteras. Explica, incluso, que algunas compañías están cancelando vuelos y viajes, tras haber sido alertadas.

Qué dice Sanidad

Pero, ¿qué se sabe de esto y qué dice Sanidad al respecto? Según Newtral, el Gobierno ha negado estas afirmaciones, restándoles cualquier credibilidad. Y, de hecho, el propio Fernando Simón también salió a desmentirlo hace días en rueda de prensa: "No tengo absolutamente ninguna información. Creo que son bulos que corren, no sé con qué intención, pero en principio no se ha comentado en ningún momento".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, citó estas informaciones de "ciencia ficción". Incide Robles en que nada está previsto para un nuevo confinamiento".

Entonces, ¿no habrá un otro confinamiento?

Por lo pronto, el Gobierno no ha hablado sobre la intención de que esto vaya a ocurrir en las siguientes semanas. Aunque es cierto que Simón ya ha avisado en varias ocasiones, como decíamos al principio, que "las cosas no iban bien" y que se tomarían las medidas que fueran necesarias.

Eso sí, también dice en que debido a que los contagios se están detectando pronto, aún hay tiempo de reaccionar y de volver a aplanar la curva. Por poner un ejemplo, los casos parecen estar estabilizándose en Cataluña, que fue la primera, junto con Aragón, en registrar severos rebrotes. Según dijo hace días la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la curva se estaba empezando a aplanar de nuevo.

De hecho, ahora toda la atención se fija sobre Madrid que en el último día abarcó un tercio de los positivos a nivel nacional. Actualmente, las Comunidades Autónomas son las que tienen potestad para aplicar confinamientos parciales dentro de sus territorios, como hizo la Junta de Castilla y León en Aranda de Duero, entre otros.

El vicepresidente del gobierno regional, Ignacio Aguado, dijo este jueves que "no se descarta ningún escenario" ante la posibilidad de un nuevo confinamiento en la capital. Eso sí, advirtió que "se evitaría replicar las medidas que funcionaron en marzo y abril" porque la situación epidemiológica "no es la misma".

Para poder implementar las medidas de marzo, sería necesario que el Gobierno decretase un nuevo estado de alarma. Recordemos que las últimas prórrogas del mismo suscitaron fuerte polémica en el Congreso de los Diputados entre los grupos de la oposición.