La Fiscalía cree que 'Luis el Cabrón' es Bárcenas y que usó la Caja B del PP

La fiscal ha dicho hoy en el juicio del caso Gürtel que ha quedado acreditado que "Luis el Cabrón", que figura en documentación incautada como perceptor de cantidades procedentes de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, es el extesorero del PP Luis Bárcenas.



Ha añadido que además usó una Caja B del PP para enriquecerse además de su intermediación con administraciones públicas para cobrar comisiones ilegales ya que no solo por su condición de senador (entre 2004 y 2010) sino que ya siendo gerente del PP podía influir en las adjudicaciones fuera por sus propios medios o a través de la trama liderada por Francisco Correa.



La fiscal ha concretado que Correa reconoció apuntes en la documentación intervenida de perceptores de dinero ilegal y dijo que L.B. era Bárcenas, J.M. el también acusado Jesús Merino, exdiputado del PP, y P.C. el propio Francisco Correa.



Ha añadido que Correa no identificó a "Luis el Cabrón" como Luis Bárcenas, ya que no ha querido incriminar a ninguno de sus subordinados en la trama, en este caso al acusado Álvaro Pérez "El Bigotes", vinculado a dicho apunte.



Sin embargo ha señalado que hay indicios que lo confirman como la declaración de la acusada Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama, que dijo que oyó que en el entorno de Correa se referían así en referencia a Bárcenas.



Ha agregado que además en 2003 Bárcenas y Merino dejaron de percibir ingresos y en 2007 volvieron a figurar apuntes con dinero para J.M. y Luis el Cabrón, en concreto a éste de 72.000 euros



La fiscal ha señalado que "Luis el Cabrón" no era Luis Delso, expresidente de Isolux, tal como dijeron los acusados y de hecho ha recordado que en la declaración de este testigo en el juicio negó su relación con dicha entrega de 72.000 euros.