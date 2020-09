La Generalitat responde a Ayuso: las cifras de Cataluña no son las de Madrid

La consellera y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha recalcado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en estos momentos las cifras de Cataluña no son las mismas que las de Madrid, para justificar así la recomendación de la Generalitat de no viajar a la capital. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, Budó ha replicado este martes a Ayuso, quien dijo en una entrevista en TVE que, a diferencia del president Quim Torra, ella "nunca recomendaría" no viajar a Cataluña a pesar de las "épocas difíciles".

Budó sin embargo ha reiterado la recomendación de evitar desplazarse de Cataluña a Madrid si no es "estrictamente necesario", algo que no ve "contradictorio" con no desaconsejar venir a Cataluña. "Mañana o la semana que viene no sabemos qué puede pasar pero, con toda la prudencia y la modestia del mundo, es una realidad que las cifras de Cataluña no son las mismas que en Madrid, así que tiene todo el sentido del mundo que no se restrinja poder venir a Cataluña y que, en cambio, no se recomiende viajar a Madrid", ha remarcado.

La consellera ha aclarado que su voluntad no es "confrontar territorios" por la pandemia, pero ha insistido en que "epidemiológicamente nada hace pensar que no se pueda venir a Cataluña en este momento". Budó ha recomendado así evitar los viajes a Madrid "si no es estrictamente necesario" y aplazarlos unos días, si bien el president Quim Torra se trasladó a la sede del Tribunal Supremo el pasado día 17 para asistir a la vista de su caso por desobediencia, aunque sabía que no podía intervenir (solo sus abogados). No obstante, la consellera de Presidencia ha defendido que, antes de una posible inhabilitación, "era necesario que estuviera en la vista" el president.

Budó ha explicado que siguen a la espera de la respuesta al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, sobre la petición de la Generalitat para controlar la temperatura a las personas que viajen en avión o tren entre Madrid y Cataluña. "Todos los territorios deben poder tomar las medidas que consideren oportunas, de manera valiente y aunque puedan ser incómodas, para preservar la salud de los ciudadanos", ha esgrimido la portavoz del Govern.