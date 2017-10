La otra cara de los incendios en Galicia: 9.000 hectáreas protegidas, calcinadas

Los espacios protegidos de Os Ancares, en la provincia de Lugo, y de O Xurés, en Ourense, han sufrido con fuerza el impacto de la ola de incendios que afectó a Galicia a mediados de octubre. El parque natural ourensano había padecido, además, previamente el efecto de otros fuegos. En total, según las cifras provisionales que manejan alcaldes de ambas zonas, se han visto afectados en ambos espacios casi 9.000 hectáreas.



La alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez (PP), ha cifrado en casi 6.000 hectáreas --unas 5.850-- las quemadas en O Xurés en incendios recientes que afectaron tanto a su ayuntamiento como al también ourensano municipio de Muiños. Y no son las primeras, puesto que este espacio protegido se ha visto afectado en varias ocasiones por fuegos procedentes de Portugal.



"Tenemos que cambiar todos; de esto no es solo culpable una persona o una administración; hay que actuar en la concienciación, sobre el que prende y ver tanto las administraciones locales, más cercanas al vecino, como todas las demás, cuáles son las mejores soluciones para evitar otra desgracia así, sabiendo que no podemos influir en el clima", reflexiona.



La clave, como contemplan muchos otros regidores, es "limpiar los montes". Y para ello, reconoce que los ayuntamientos (con la responsabilidad subsidiaria de hacerse cargo si no lo asume el propietario) se encuentran con "varios inconvenientes".



"Necesitamos personal para la labor de investigación, la notificación y, si el propietario no lo hace, poder hacer la limpieza y pasarle a él la factura. Para eso, hacen falta medios, con los actuales es bastante complicado", ha esgrimido la regidora de Lobios, municipio donde fue detenido un brigadista de 21 años,quien supuestamente afirmó que le pagaron por prender fuegos.



Sobre las autorías, la alcaldesa no profundiza y se remite a lo que determinen los investigadores. "El detenido en Lobios es una persona concreta, yo no tengo datos para saber si hay o no una trama. Lo único que sé es que el monte arde", ha apuntado.



Entre 2.500 y 3.000 hectáreas en Os Ancares

Entre 2.500 y 3.000 hectáreas, por su parte, es la supeficie afectada en Os Ancares, en el ayuntamiento lucense de Cervantes --en Noceda, Freixedo y Donís--, según señala su regidor, Benigno Gómez (PSOE), quien destaca el trabajo que hicieron los vecinos y efectivos de extinción para evitar "una tragedia aún mayor". "Fue dramático y terrorífico", ha rememorado el regidor, quien defiende, frente a lo que opinan otros alcaldes, que hubo una "muy buena coordinación" e implicación de la Xunta.



Eso sí, lo que el alcalde pide a las administraciones son "cambios" en algunas cuestiones que afectarían a la protección medioambiental del espacio protegido. Y es que, por ejemplo, se queja de que "la norma de Red Natura 2000 impide hacer nuevas infraestructuras" que, a su modo de ver, resultan básicas para que no se repita lo ocurrido en la última ola de incendios.



"¿Qué hacemos si no pueden actuar los medios aéreos y no puede pasar una motobomba?", se pregunta Benigno Gómez, quien ve imprescindibles "cambios" en el plan director de Red Natura y también pide "quemas controladas" en zonas que llevan años sin arder. "Si no, esto es una selva y eso no puede ser", ha zanjado el alcalde. "La legislación vigente permite tanto los desbroces como el mantenimiento de los caminos", concluye la Xunta. Os Ancares forma parte de la red gallega de espacios protegidos y es Reserva de la Biosfera.