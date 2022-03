La pesca rechaza más metaneros: de las doradas perdidas a las esperas en puerto

"España es el paraíso del gas". Así es como diversas fuentes expertas en mercados energéticos definen la situación de un país que cuenta con un gasoducto, que tiene enlace directo con el yacimiento argelino Hassi R'mel, y seis plantas regasificadoras (el 27% de las que hay en todo Europa), que ofrecen la ventaja a España de recibir gas natural líquido (GNL) de cualquier zona del mundo. Además, nuestro país tiene conexiones internacionales con Portugal y Francia, más de una decena de estaciones de compresión (para dar impulso a los gasoductos de todo el territorio) y hasta tres almacenes subterráneos de gas. Un contexto que permite al Gobierno respirar ante la posible amenaza de un corte del suministro ruso. Sin embargo, este idílico escenario silencia una realidad que sufren los pescadores: largas esperas y la pérdida de especies marinas por la contaminación que los buques metaneros y las plantas de regasificación generan.

El sector de la pesca atraviesa un momento delicado en España. Después de las jornadas 'negras' vividas en el país en las última semanas (donde el 70% de la flota pesquera decidió durante unos días amarrar su barco), el Ejecutivo aprobó ayer un paquete de ayudas para calmar a los pescadores: desde la reducción de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio a medidas puntuales, como el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, la exención de las tasas portuarias de la pesca fresca y del canon de uso de los bienes del dominio hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental.

"Sus hélices se enganchan a las redes de arte menor y nos las rompen"

Desde la cofradía de Sagunto (Valencia) aseguran que "cuando entran los barcos gaseros se paraliza el tráfico marítimo hasta que descargue. Uno de los problemas es porque no hay un horario fijo de entrada y salida al mar y muchas veces coincidimos. La preferencia la tienen ellos y nosotros nos quedamos en la mar fondeando a la espera de que el puerto nos permita entrar". Es uno de los daños colaterales.

La planta de gas de Sagunto lleva una década instalada en la costa levantina y según cuentan los pescadores, "se hicieron analíticas en las aguas por los residuos que podían generar. Nos mandaron un estudio diciendo que medioambientalmente para la mar no nos afectaba. Pero son estudios de ellos". No hay, podría decirse, informes independientes.

"Muchos pescadores vienen a la cofradía a quejarse de los barcos metaneros. Las principales críticas se dan cuando hay mucho viento de poniente porque muchas embarcaciones pequeñas sufren al estar hasta una hora de espera", dice la misma fuente, que añade: "Faltan muchas especies por la contaminación; y las plantas regasificadoras y los buques tienen parte de la culpa. Aquí ha desaparecido la chirla y la tellina y, como consecuencia, hemos dejado de ver por la costa la dorada, porque comen este marisco".

José, que es pescador en el Golfo de Cádiz, también sufre las consecuencias de los buques del gas que desembarcan en la planta de regasificación de Huelva. "Nosotros tenemos mucho cuidado con esos bicharracos. Tenemos varios problemas con ellos. Por ejemplo, nos afecta la entrada y la salida al puerto y, muchas veces, cuando estos fondean, sus hélices se enganchan a las redes de arte menor y nos las rompen".

El pescador, tras una breve pausa, sentencia: "Hay otro tema del que se habla poco, esos barcos -muchos de ellos- no son europeos y cuidan poco el ecosistema. Yo me he encontrado alguna vez 30 latones de pintura tirados porque habrían estado pintando el barco y lo habrán tirado; y ahí nadie los controla. Al final, los pescadores del Golfo de Cádiz recogemos nuestra basura y la de los demás".

Según los datos de Enagas, las seis plantas regasificadoras activas del país tienen una alta compatibilidad con los buques metaneros de todo el mundo. El cierre de uno de los dos gasoductos que proceden del yacimiento de Argelia (Magreb) y el giro diplomático de España con nuestro principal suministrador de gas ha empujado a optar por un plan 'b': aumentar la importación de gas natural líquido (GNL) y reducir la llegada del gas natural del gasoducto. Así, Argelia ha bajado en un 40% el envío de gas a España desde el pasado mes de octubre. Un nuevo escenario que ha provocado que el número de buques de gas que navegan para desembarcar en las costas españolas haya aumentado y ahora amenacen con provocar nuevos aprietos a centenares de pescadores.