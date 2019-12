"Más Madrid ni se enteró": así maniobró Almeida para aprobar sus Presupuestos

"Nos la han jugado. Ha sido a traición". Esta es la explicación de una fuente de Más Madrid a lo ocurrido el lunes durante el pleno Extraordinario de Presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid. Una sesión en la que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha conseguido todo un éxito político con la aprobación de sus primeras cuentas tras impulsar una "gran jugada política", señalan fuentes del consistorio.

La maniobra en cuestión consistía en aprovechar el cese como concejal de Inés Sabanés el pasado viernes por su marcha al Congreso, para que con la abstención de Vox en la votación hubiera un empate a 26 concejales que se rompiera por el voto de calidad del presidente del Pleno. "Ni se enteraron en Más Madrid hasta justo antes de que empezara la sesión", señalan estas mismas fuentes. Algo que en el partido que impulsaron Manuela Carmena e Íñigo Errejón consideran un "fraude de ley".

La operación comenzó el pasado viernes, cuando estaba previsto que se celebrara el pleno para votar los Presupuestos. Desde el consistorio, distintas fuentes admiten que este no llegó a convocarse formalmente, debido a que no estaba claro si Vox apoyaría el proyecto. Más Madrid defiende que el cónclave sí estaba previsto, pero que "se desconvocó a última hora".

Finalmente, se celebró un pleno ordinario sin incluir la cuestión económica en el orden del día. Después, y una vez que Sabanés dejó de formar parte de su grupo municipal, "convocaron otro de manera extraordinaria" cuando "eran las 16:34 del viernes", asegura la formación de izquierdas. Pero ninguno de sus integrantes había advertido ni públicamente ni en privado que esto podía ocurrir, como admiten las fuentes consultadas.

Según la formación, esto explica que el alcalde y su equipo impulsaran la convocatoria del pleno de manera extraordinaria, ya que por la vía ordinaria habría que haberlo convocado en dos días hábiles. Lo que habría dado tiempo a que la Junta Electoral confirmara que la sustituta de Sabanés asumía el acta que esta dejaba libre, ya que "entre el viernes y hoy no podía hacerlo". Pero en el entorno de Almeida ya sabían que tenían en su mano el jugar con los tiempos para salir favorecidos. Aunque la idea inicial era que esto no fuera necesario, ya que se confiaba en que Vox rectificara a última hora y diera su 'sí'.

"Ortega Smith lo sabía y ellos no"

Desde el equipo de gobierno, varias fuentes admiten que muy pocos eran conscientes de que ya se estaba preparando esta 'jugada' de contar con el voto de calidad del presidente del pleno, que es del PP. Por eso "seguimos negociando con Vox hasta la madrugada del domingo, y encima luego se abstienen", señalan, quejándose de la actitud de la formación de Santiago Abascal. Pero sí admiten que les ha sorprendido que en las filas de Más Madrid "no fueran conscientes hasta que la prensa les preguntara por ello", poco antes de que comenzara la reunión. "Hasta Ortega Smith sabía que esto podía pasar", apuntan estas fuentes, que recuerdan que ahora "no se le podrá decir al alcalde que le ha aprobado los Presupuestos la extrema derecha".

Las fuentes de Más Madrid lo enmarcan todo en esa "convocatoria a traición aprovechando la baja de Sabanés". Además, recalcan que el concejal encargado del área económica, Jorge García Castaño, ha instado a que no se votasen las cuentas en una de sus intervenciones por "no estar el pleno perfectamente constituido".

"Se ha pedido en el propio pleno dejar el expediente encima de la mesa, que es la fórmula del reglamento", aseguran desde la formación que hasta el pasado junio estaba al frente del gobierno del Ayuntamiento. También niegan que Vox se haya opuesto a las cuentas, precisamente porque sabían que absteniéndose facilitaban el empate que rompía el voto de calidad antes mencionado.

Una vez que estaba claro que la maniobra para acabar con el empate iba a caer del lado de Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tanto PSOE como Más Madrid abandonaron la sesión y no votaron en la misma. "Está muy mal planteado lo de las sustituciones", se quejan fuentes de la formación heredera de Ahora Madrid. Pero no fueron los únicos que no vieron venir la jugada. Los socialistas tampoco eran conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta la misma mañana de este lunes, como apuntan varias fuentes. Hasta el punto de que su concejala Maite Pacheco, que estaba de baja, ha tenido que acudir a última hora a la sesión ya que su grupo no había previsto que fuera necesario su voto telemático.

Todo lo ocurrido el lunes en el Ayuntamiento de Madrid ha evidenciado el éxito de una parte y el fracaso de otra. La gran victoria ha sido del alcalde, que a pesar de la tensión por las negociaciones de las últimas horas con Vox ha conseguido tener Presupuestos, evitando verse obligado a prorrogar los que dejó Manuela Carmena en el anterior ejercicio. "Parece mentira que no hayan tenido en cuenta que el pleno podía ser en algún momento antes de final de año", insisten fuentes del equipo de gobierno. La derrota ha caído del lado de Más Madrid, que afronta una grave crisis de imagen por lo que en sectores de la izquierda se considera una torpeza imperdonable. El partido ya está estudiando fórmulas para impugnar el pleno de aprobación de estas cuentas.