Ayuso critica la campaña "asquerosa" de Sánchez de trasladar "miedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la campaña "asquerosa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de trasladar "miedo" a la población cambiando el criterio de las vacunas, diciendo que hacerlo "no es del todo seguro" y alertando a los mayores de que no lo hagan porque van a tener que hacer "largas colas".

En una entrevista en 'esRadio' ha defendido que desde el Gobierno regional estarán encima de los ciudadanos para recordarles "una y otra vez" que vacunar es "seguro e imprescindible". Así, ha defendido que tanto en el Hospital Enfermera Isabel Zendal como en el Wanda Metropolitano "hay sillas de ruedas" y está "la posibilidad de acercar los coches casi hasta la puerta para que todo aquel que vaya con muletas" no tenga que esperar. Además, ha asegurado que las colas no llegan "ni a salir" de los propios edificios.

"Cuando alguien se va a vacunar y lo saben todos aquellos que son testigos, esto se hace de una manera muy rápida. En ocasiones se tarda un poco más porque la gente o se adelanta a la propia cita o porque va acompañada. Luego es muy rápido", ha remarcado.

Carga contra Gabilondo

Ayuso, ha cargado contra el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, por dar datos "falsos" de la mortalidad de la autonomía y considera que, tras estas declaraciones, está inhabilitado para ser Defensor del Pueblo. Así ha respondido a las declaraciones del socialista, lanzadas este domingo en un acto de precampaña, en las que apuntaba a que "el riesgo de fallecer por Covid-19 es un 54% mayor en la región que en el resto de España".

Ayuso ha sostenido que esto es "radicalmente falso" y ha deslizado que se verá "hasta dónde" va a llevar esta denuncia. En este punto, ha defendido que en la segunda y en la tercera ola, cuando la gestión de la Sanidad recayó en las espaldas de cada comunidad al decidir el Gobierno "abdicar", la mortalidad excesiva en la Comunidad les ha llevado a ser "la tercera menor de toda España" teniendo en cuenta la densidad de población.

"La izquierda se queda fuera"

Ayuso ha bromeado con que si Iglesias no entra en la Asamblea, se le deberá "dos". A su parecer, "los ciudadanos tienen dignidad, quieren ser libres, quieren llevar adelante sus negocios" y por ello la izquierda ha perdido "el pulso de la calle". "Hoy son ellos los que no pueden caminar por la calle, muy mi pesar porque a mí ni la agresión ni los insultos me gustan. No pueden moverse por casi ningún sitio porque no han ido por casi ningún sitio. Un Gobierno con un ministro que se gasta el dinero de los ciudadanos en una cinta de correr, en no se qué factura que metieron en Moncloa con el jamón de Jabugo...", ha lanzado.

Para la 'popular', cuando los dirigentes son "cada vez más ricos" pero lanzan discursos para gente "cada vez más vulnerable", su discurso "se cae". Considera que "la izquierda nunca consigue gobernar Madrid porque no la entiende". Según la presidenta, "muchas personas de izquierdas en estas elecciones van a votar contra Pedro Sánchez porque están hartos de mentiras, de ver cómo se les arruina, de ser los campeones de paro en Europa y tener todavía que escuchar sus monsergas". Ayuso ha insistido en que el presidente del Gobierno "miente constantemente" y ha hecho de la mentira "una forma de hacer política".

No ve a Ciudadanos un partido "cien por cien" fiable

Tampoco cree que entre en la Asamblea el partido de Ciudadanos. Al respecto de la formación de Inés Arrimadas No ve a Ciudadanos como un partido "cien por cien" fiable y ha pronosticado que en las elecciones de mayo no sacarán "un solo escaño". "No van a entrar en la Asamblea. No van a sacar un solo escaño. No hay ninguna encuesta que así lo diga. Por lo tanto, para qué vamos a hacer sangre", ha lanzado, aunque sí ha querido reconocer el trabajo que dirigentes de este partido (consejeros, viceconsejeros y directores generales) han realizado dentro de su Gobierno. Además, ha repetido que volverá a contar con "gente buena" de ellos en su equipo. "Es un partido al que no le puedo prestar más atención porque ha sido el motivo específico (de la convocatoria de elecciones), un partido que estaba sobrerrepresentado pero en caída libre es el que nos ha llevado a esto", ha trasladado.