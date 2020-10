Ayuso se 'salta' la alarma de Sánchez y ordena el cierre de Madrid este puente

Nuevos giros desde la capital. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayus, ha confirmado este mediodía que ya ha ordenado el cierre de Madrid, durante el puente. La maniobra de la CAM se 'salta' la orden del estado de alarma que firmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -y que obliga a mantener el aislamiento perimetral una semana-. LaCAM ha protagonizado dos días de infarto. Ayer por la noche, Ayuso pidió por carta a Sánchez que avalase el cierre de la región por días. Quedó en el aire la reacción de Madrid al posible e 'no' del Ejecutivo. A primera hora de este jueves, la presidenta ha asegurado que, si Sánchez no aceptaba el plan de la CAM, Madrid se quedaría abierta. Horas después, la presidenta ha confirmado que ya había ordenado el aislamiento de la región viernes a domingo, a pesar del BOE.

"Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo, de esta manera, en el siguiente", ha aseverado este mediodía la presidenta madrileña. 'Donde dije digo digo Diego', al menos por ahora, los madrileños tendrán que deshacer las maletas, pues, según la última declaración de Díaz Ayuso, no se podrá entrar ni salir de la región los días 30, 31 y 1, y, después, 6, 7, 8 y 9. Las horas a las que arrancará y finalizará el cierre perimetral están aún por confirmarse.

Madrid encaran un noviembre cuesta arriba. Con la festividad de Todos los Santos, que se celebra este fin de semana, y el puente de la Almudena, del 7 al 9 de noviembre, el aumento de la movilidad desde la capital podría constituir un importante vector para la expansión del virus. Los datos no son los mejores. El último balance de Sanidad atribuye a la CAM una incidencia de 430,04 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.. y una ocupación en UCI de 38,90% frente a los 25,50% de media nacional.

El Gobierno cuestiona la legalidad del plan madrileño

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este jueves que su departamento se reunió con el Ministerio de Sanidad, que lidera Salvador Illa, y que este le confirmó que la CAM podía cerrar su territorio por jornadas. La cuestión no está clara. Y es que el propio Illa ha afeado a la presidenta madrileña que no enviase la petición para modificar la orden en tiempo y forma -el plazo para la presentación de enmiendas expiraba este miércoles a las 14:00 horas-. Desde el Gobierno no se plantean, por el momento, rebajar el plazo de los aislamientos, por lo que la validez legal de la última maniobra de la líder autonómica queda en el aire.

Ahora sí, ahora no, las tres últimas comparecencias de la líder regional han alimentado la incertidumbre de los madrileños. Ayer mismo, en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de las Castilla, Ayuso advirtió que el cierre por periodos prolongados no le convencía. Así, la líder madrileña informó de que había redactado una carta dirigida al propio presidente, Pedro Sánchez, para que revirtiera el apunte de la última orden sobre el estado de alarma que obliga a que los aislamientos perimetrales tengan una vigencia de, al menos, una semana. Era miércoles por la noche y la CAM dejó en el aire cuáles serían sus acciones en caso de que el Gobierno rechazase esa petición.

Esta mañana, en una entrevista concedida a la 'Cadena COPE', Ayuso ha afrimado tajante que, "si Sánchez no permite cerrar perimetralmente la Comunidad de Madrid por días, Madrid quedará abierta". Algunas voces dentro del Ejecutivo de coalición ya se han mostrado contrarios a la propuesta de la madrileña, sin concesiones. Ha sido el caso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha descartado esta concesión a su entrada al Congreso, donde este jueves se debate un estado de alarma que podría prolongarse durante seis meses.