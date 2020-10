Ayuso necesita ya 6.000 sanitarios para Valdebebas... y no quedan profesionales

Todo está a punto para cortar la cinta roja. El sábado, después de 90 días de trabajo, la capital sumará mil camas de golpe y porrazo. El milagro de Wuhan en Madrid, el proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso llegará a tiempo, pero aún no hay certezas sobre su plantilla. La CAM aseguró que el megahospital funcionará con personal de otros centros. Los sindicatos -y el ejemplo de los hospitales de referencia del SERMAS- cifran en cerca de 6.000 los sanitarios necesarios para sacar partido al Isabel Zendal. Las bolsas de empleo llevan semanas agotadas y la CAM se reserva los detalles. A solo unos días de la entrega de la obra, el verdadero milagro de Madrid será fichar un batallón de batas blancas en plena escalada.

El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, deslizó la maniobra que estaba sobre la mesa de la Comunidad hace semanas. Ayer se confirmó el secreto a voces. La CAM tiene claro lo que necesita el megahospital: un equipo curtidos en la batalla contra la Covid. "Lo que pretendemos es activar al personal de los hospitales, que ya conozca bien como es el funcionamiento de este hospital, puesto que es un modelo de hospitalización totalmente distinto", trasladan a la Consejería a La Información. Y del plan a la gran pregunta: ¿Cómo cubrirá el Ejecutivo regional el agujero de sanitarios que quede en el resto de sus hospitales?

Los flecos de la estrategia siguen en el aire. "Lo que pretendemos es que se pueda activar de manera rápida, es un hospital muy flexible, en el sentido de que hay que adaptar el personal a la situación por la que se requiere esa activación", explicó el consejero. El tiempo corre en contra. Los mil puestos de hospitalización del Zendal - con 48 camas para UCI- se quedarían cortos para acoger a todos los pacientes Covid de la región. Esto obliga a mantener la actividad de los hospitales del SERMAS... y sus plantillas.

El Ministerio de Sanidad informó ayer de 3.176 hospitalizados por Covid en Madrid, 510 duermen en una cama de críticos. La Comunidad no ha detallado si el plan valora trasladar a todos los ingresados por Covid al megahospital o si se empezará a llenar con los contagiados que requieran hospitalización desde el momento de su inauguración. Aunque se quisiera alejar el virus de la red del SERMAS, las cuentas no salen: la CAM debe sellar los nuevos contratos antes de iniciar el trasvase desde unos hospitales ya al límite.

¿Por qué la CAM no puede volver a aplicar el modelo Ifema?

La opacidad sobre las bolsas de empleo de la Comunidad de Madrid impiden contrastar la situación de la oferta de sanitarios de la que parte el Ejecutivo regional. Varias fuentes consultadas por este diario, conocedoras del sector, confirman que la Covid ha acabado con el desempleo entre los sanitarios. "Las bolsas de Enfermería están agotadas desde hace tiempo", aseguran desde el Colegio de Enfermería de Madrid. "Encontrar un médico en paro es como dar con la aguja en el pajar", asevera CCOO a este medio.

El análisis del secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, avisó en julio del ahínco con que las administraciones se rifaban a los sanitarios españoles. Si a finales de junio hubo 2.267 profesionales que causaron baja, buena parte de estos se recuperaron en solo unos días. La propia Díaz Ayuso ha reiterado en numerosas ocasiones que, la única razón por la que la CAM no ha llegado a cumplir con esos 10.000 refuerzos prometidos, es la falta de sanitarios. El equipo detrás de las obras del Isabel Zendal -que ha supuesto cerca de 50 millones a las arcas madrileñas- ha trabajado a destajo para cumplir los plazos exigidos. Con la gestión de los recursos humanos en el aire, ahora es la CAM quien debe pisar el acelerador.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), valora que "en ningún caso sobran trabajadores como para reasignarlos en una nueva infraestructura". "No pueden dejar con menos personal del que ahora tienen ni a hospitales ni a centros de salud", zanjan desde el sindicato. Los viejos 'parches' tampoco funcionarán para el Zendal.

La CAM se nutrió en primavera de sanitarios llegados de otras CCAA. De Andalucía a Castilla-La Mancha. Hacían falta en la capital y hasta ella llegaron. Hoy la situación es muy diferente. La segunda ola ha golpeado a todo el mapa y los gobiernos autonómicos han amarrado a sus plantillas. No sobran profesionales en ningún punto del país. Tampoco el modelo Ifema es sostenible en el contexto actual.

El hospital de campaña se armó, en su mayoría, con sanitarios de la Atención Primaria madrileña. Entonces buena parte de los consultorios estaban cerrados y las consultas se redujeron al mínimo. Hoy, los centros de salud están colapsados y cada par de manos es esencial para evitar la debacle total. "No puede volver a producirse un secuestro de profesionales como el de entonces", asevera Mariano Martín-Maestro, secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO, en una llamada con La Información. La CAM, por su parte, sigue lanzando mensajes difusos sobre su estrategia. Escudero habló de un "unidades multdisciplinares desde los hospitales mediante un proceso negociado" con los sanitarios. El proceso aún no ha comenzado y el cronómetro avanza impasible.

Los 'héroes' de la pandemia no están para bromas. El sindicato mayoritario de la región, Amyts, ha convocado paros en los hospitales madrileños cada martes desde hoy. La protesta se ha extendido a todo el país. Se trata de la primera huelga indefinida de la profesión en 25 años. La incertidumbre sobre los posibles traslados no ayuda a rebajar la tensión en la capital. La CAM se ha asegurado la fotografía que sorprenderá al mundo su milagro, pero si los contratos no llegan, la cosa no pasará de ahí. El verdadero reto empieza ahora. A Díaz Ayuso no le queda otra: o multiplica los sanitarios, como ha hecho con las camas, o el Isabel Zendal se quedará en un brindis al sol.