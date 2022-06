Ayuso presentará un recurso contra La Moncloa por el currículo de Bachillerato. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno central por el real-decreto del currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá' así como su suspensión cautelar. "Forma parte de un rediseño de España entera", ha sostenido. La dirigente regional ha explicado los motivos del recurso en una rueda de prensa, en la Real Casa de Correos, acompañada del consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en el último día de plazo para su presentación.

Para la presidenta, "el Gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la Educación de todos los españoles" ni silenciar "el debate sobre algo tan importante". "El fondo de todo esto se pergeño a escondidas y en el peor momento cuando España estaba atendiendo a una crisis mundial y se está llevando a cabo con plazos imposibles de cumplir, con las peores artes, suplantándose el sistema de saberes, conocimientos y acervo cultural que conecta entre generaciones nuestro pasado, presente y futuro, y con afán de ingeniería social", ha expuesto.

La presidenta madrileña considera que se está viendo como "el Gobierno busca transformar la sociedad y hacerlo a su medida". A su parecer, "esta reforma educativa no puede ejecutarse sin un gran debate nacional, sereno, plural, transparente y abierto y donde participen todas las fuerzas cívicas, políticas y cultural". Así, ha insistido en que se "están volando los puentes del pasado, del presente y del futuro y dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española". Ayuso ha declarado que las nuevas generaciones "no sabrán quiénes son y de dónde vienen" y, por tanto, "las deja en un limbo sin futuro". "Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de drogas, de adicciones y ante un futuro que está por hacer", ha continuado la presidenta, que considera que "esto forma parte de un rediseño de España entera".

"Nuestro Gobierno no se va a callar"

"Con este recurso queremos dejar claro que nuestro Gobierno no se va a callar y que va a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho con lealtad, pero con firmeza y va luchar por esta generación para que no hurten del debate político la mayor transformación de la sociedad española para dejarla deformada a medida de gente que odia España y el edificio cultural que nos hemos dado los países más libres, democráticos y prósperos los occidentales", ha subrayado. La presidenta de la Comunidad ha indicado que acuden al Supremo "como último recurso" pero no descartan ir también al Constitucional. "Matemáticas de género, olvido de la cronología de la Historia... lo borran todo, hasta el tiempo, hasta los profesores. Pretender dar una Educación que podría ofrecerse aquí o en cualquier lugar del mundo como si de una franquicia se tratara", ha declarado, para a renglón seguido incidir en que "intentan politizarlo y controlarlo todo".

Ayuso ha subrayado que ante tal "carga ideológica" están obligados a defenderse y ha avanzado que pedirán la suspensión del decreto para que el próximo curso empiece con los libros del año pasado. En este punto, ha explicado que no han recurrido los currículos de otras etapas educativas porque su intención "no era judicializarlo" pero "desgraciadamente" han tomado esta decisión al conocer los borradores de los libros de texto. "Hablamos en defensa de la calidad de la Educación. No es una batalla contra nadie, es una defensa contra el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidad que también se verá dinamitada", ha manifestado. Ha asegurado que van a cumplir la ley pero ha hecho hincapié en que no dejarán de recurrir a los mecanismos que les ofrece el Estado de Derecho.

Preguntada por los periodistas por si ha hablado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre este anuncio así como con los otros presidentes autonómicos del partido, Ayuso ha indicado que el PP "respeta que cada comunidad tome sus propias decisiones en asuntos que son de sus propias competencias". En todo caso, ha indicado que sí ha informado a Feijóo sobre la decisión que ha tomado. "Como he dicho en numerosas ocasiones soy la presidenta de la Comunidad por encima del PP. La representación de todos los ciudadanos de Madrid trasciende de las siglas de los partidos y si el PP decidiera aprobar una subida generalizada de impuestos en España no tendría más que tomar mi decisión y mi camino como presidenta autonómica", ha declarado.

La dirigentes regional ya había anunciado que el Gobierno autonómico revisará de "forma pormenorizada y urgente" el contenido de los nuevos libros de texto para el próximo curso 2022/23 a través de un plan especial que llevará a cabo el Servicio de Inspección Educativa autonómico. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, llegó a calificar de "bodrio" los nuevos currículos educativos del Gobierno central, al que afeó echar la culpa a las editoriales en la elaboración de los libros de texto.

El nuevo currículo educativo

El nuevo currículo de Bachillerato, aprobado por el Gobierno central, permite a los alumnos ir a la EBAU con un suspenso. Los estudiantes podrán pasar de 1º a 2º con dos materias sin aprobar y obtener el título con una pendiente. Recupera Historia de la Filosofía de 2º y, también en 2º, Historia de España comenzará en el año 1812, en vez de en la Prehistoria, como ocurre ahora. Además, habrá cinco modalidades de Bachillerato: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro General. Dónde se imparten, lo decidirán las comunidades autónomas.

El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado, otra diferencia significativa con respecto a la ESO, donde se eliminan este tipo de pruebas. Todos los alumnos, independientemente del Bachillerato que elijan, cursarán Educación Física en primero, Filosofía en primero e Historia de Filosofía en segundo, Historia de España en segundo, así como Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (normalmente inglés), tanto en primero como en segundo. Al impartirse en ambos cursos, serán las que más horas tendrán, con 210 cada una. El resto tendrán 70 horas, excepto Educación Física, que contará con 35 horas. Estos cambios se implantarán en el año académico 2022-2023 para 1º de Bachillerato y en el curso 2023-2024 para el 2º curso.