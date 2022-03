Ayuso reitera la legalidad del contrato e ironiza: "Solo falta la ONU por hablar". 

Isabel Díaz Ayuso vuelve a insistir en la legalidad del contrato de emergencia durante la pandemia del coronavirus que relaciona a su hermano con la CAM. La presidenta de Madrid ha ironizado que "solo falta la ONU" por fiscalizar el documento. Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas -que recoge Europa Press-, en un acto en Brunete, sobre la solicitud de la Fiscalía Europea a la Fiscalía Anticorrupción de hacerse cargo de las diligencias abiertas por este contrato.

Ayuso ha hecho hincapié en que "la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción", tal y como "manifestó en su auto hace semanas". Además, ha subrayado que lo mismo ha manifestado "la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente"; "la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes", y "lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea".

"Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ha declarado. Por su parte, fuentes del Gobierno regional han sostenido que la reclamación que realiza la Fiscalía Europea "es una acción con nula repercusión judicial", que, a su parecer, "no cuestiona la legalidad del contrato, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas".

Sugieren, estas mismas fuentes, que "dicha reclamación puede obedecer a que las diligencias abiertas por la Fiscalía española se aboquen a un rápido archivo de todo el asunto". "Se trataría, por tanto, de un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación, al no tener recorrido en los tribunales", han sentenciado.

La Fiscalía Europea ha reclamado las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción entorno a la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas en el que intervino el hermano de la presidenta al sospechar de que entre las presuntas irregularidades cometidas se encontraría la malversación de fondos europeos. Según han informado fuentes fiscales a La Información, el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón, ha declinado esta petición al no apreciar que los fondos comunitarios se hayan visto afectados.

Anticorrupción considera que no hay motivo para que la representante española de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell -quien antes de ser elegida en su actual puesto ejercía como fiscal Anticorrupción en causas conocidas como 'Gürtel'-, tenga que asumir las diligencias incoadas a raíz de las denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, los partidos de la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Entre los razonamientos para rechazar la petición, destaca que en los hechos que se investigan, de manera preliminar, no hay indicios de uso de fondos públicos europeos para la compra de mascarillas en el momento más duro de la primera ola de la Covid-19.