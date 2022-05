Díaz Ayuso apuesta por Almeida para su comité de dirección del PP de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estará en el comité de dirección del Partido Popular encabezado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha aseverado que ambos conforman "un mismo equipo". "En el comité de dirección estará, el primero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida", ha expresado Ayuso durante su discurso en el 17º congreso del PP de Madrid, celebrado de forma extraordinaria en Ifema Madrid. Ha indicado que "José Luis" y ella no son "dos mitades". "Como todo el mundo sabe, por cuestión organizativa él encabezó una lista electoral y yo otra en 2019. Fuimos dos listas pero hoy somos un mismo equipo", ha señalado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que han pasado "momentos difíciles, especialmente con la pandemia", pero ha destacado que han trabajado "con absoluta coordinación" y "complicidad". "Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar juntos", ha finalizado. Además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz; el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; la delegada de Cultura, Andrea Levy, y el presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, formarán parte del PP liderado por Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha trasladado la propia presidenta regional, quien en su discurso del 17º congreso del PP madrileño.

Almeida, en su intervención, se ha puesto a disposición de Ayuso como presidenta regional para que el PP de Madrid consiga llegar "a lo más alto". "Isa, aquí tienes a tu 'partner'", ha expresado. Inmaculada Sanz ha sido nombrada vicesecretaria sectorial, una de los cuatro vicesecretarios que comandarán la nueva dirección. Ya este pasado jueves la también portavoz del Gobierno municipal aseguraba estar "a disposición" de Almeida y Ayuso, y mostró su "ilusión" por pertenecer a este equipo. Borja Fanjul, por su parte, estará al frente de la Secretaría de Asuntos Sociales. Tanto Andrea Levy como Borja Carabante estarán en la Junta Directiva Regional.

Confianza "sin tutelas" de Feijóo

Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su confianza "sin tutelas", al tiempo que le ha trasladado que el PP madrileño es su "casa". "Es tal la confianza que ha depositado en nosotros que cada vez que ha hablado del congreso sólo ha preguntado "en qué puedo ayudaros". Sin tutelas, que podría permitirse sin pedir permiso", ha trasladado en su discurso.

Tal y como ha señalado, la petición de Feijóo fue "tener criterio y saber organizarse bien para poner al frente a equipos ganadores". "Porque a ti tampoco te gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Te honra", ha destacado. La presidenta madrileña ha recordado que el PP de Madrid es el equipo por cuya circunscripción se presentará Feijóo para ser presidente del Gobierno. "Somos por tanto, su equipo electoral. Su casa", ha subrayado. Ayuso ha indicado que "hoy quien no es verdaderamente útil a los demás no tiene recorrido en política", y considera que "hay que tener claro que nada es para siempre, que los gobiernos no se heredan por derecho y que las tragaderas de la sociedad española no son tan anchas como los señores de la izquierda se piensan".

Los 'barones' del PP ensalzan a Ayuso

Los 'barones' del PP Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras, y Alfonso Rueda han coincidido este viernes en ensalzar a Isabel Díaz Ayuso y han destacado su gestión frente a los "ataques" de Pedro Sánchez, especialmente durante la pandemia. Además, a las puertas de la campaña andaluza, varios de ellos han aprovechado para expresar su apoyo al presidente de la Junta de Andalucía asegurando que su victoria el próximo 19 de junio "será la del PP de España", en palabras del murciano Fernando López Miras.

El gallego Alfonso Rueda ha señalado que él ahora le devuelve los elogios que ella le dedicó porque la presidenta madrileña es una persona "trabajadora, comprometida" y, "sobre todo es una buena persona". Además, ha saludado que ahora también sea presidenta del PP de Madrid, algo que "se merece, es lo lógico y lo que había que hacer". Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha definido a Ayuso como una líder "valiente" y ha destacado su labor en situaciones adversas como en la pandemia, donde recibió "ataques continuos" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Nunca antes un Gobierno había centrado todos sus injustos ataques hacia una persona, Isabel, y el Gobierno de Madrid. Frente a ello, Isabel se levantó, dio un paso al frente, mostró valentía y tomó las decisiones que no tomaba el Gobierno de España", ha agregado. Tras asegurar que Ayuso se convirtió a partir de ese momento en el "referente de muchos presidentes" como él y de muchos españoles.

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido a Ayuso el apoyo que le prestó en la campaña de su región y ha afirmado que ambas autonomías comparten "muchos lazos". Además, ha subrayado que frente a los "insultos" y "descalificaciones" que ha recibido Ayuso, ella ha ofrecido una "gestión eficaz". "No soy yo quién tiene que decir a quien votar, pero puedo deciros que Isabel va a darlo todo por estas siglas", ha resaltado, para añadir que ella y los demás presidentes del PP están "comprometidos con la unidad, el progreso y el futuro de España".

Moreno, que ha cerrado el turno de los presidentes y ha puesto al auditorio en pie, ha arrancado su discurso asegurando que había "ganas de congreso del PP de Madrid". "Y hay ganas de acabar con el sanchismo desde Madrid", ha enfatizado. Tras asegurar que Ayuso "siempre ha sido pasión, ilusión y compromiso", ha elogiado su gestión en Madrid y ha dicho que él quiere "competir" con ella para que Andalucía tenga la misma fiscalidad que Madrid. Además, ha apuntado que se sentía orgulloso de ser "compañero y amigo" de ella.