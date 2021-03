Más Madrid 'acepta' al PSOE y aspira a que Mónica García controle Sanidad

Las piezas que formarían un hipotético gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid empiezan a moverse. Las encuestas apuntan a que Ángel Gabilondo sería el favorito para liderar una alianza de varios partidos que pudiese desalojar al PP del Ejecutivo madrileño 26 años después. Una circunstancia que en Más Madrid ya empiezan a asumir, a pesar de que creen que están en plena remontada por la popularidad que está adquiriendo su candidata, Mónica García. Por lo que ya se preparan para una posible negociación con los socialistas si todo fuera bien en las elecciones del 4 de mayo. Unas conversaciones en las que reclamarían ostentar las competencias de carácter social. Entre las que estarían las de Sanidad, donde su 'número 1' sería la designada para controlarlas.

Esta petición que pondrán sobre la mesa, confirmada por fuentes del partido a La Información, no será la única. En la fuerza que fundó Íñigo Errejón tienen claro quiénes serían sus grandes apuestas para encargarse de esos departamentos más vinculados a las políticas sociales, el feminismo o la memoria histórica. Algo que ocurriría tanto si se convierten en socios de Gabilondo como logran el hito de superar a los socialistas y ser la primera fuerza en el lado de la izquierda. El cargo más importante que reclamarían sería para García, con esas competencias sanitarias que tanto ansían para la 'número 1' de la lista. Lo que no está claro es si eso estaría acompañado de una vicepresidencia para la médica de profesión, cuya expectativa actual es la de ser la tercera fuerza parlamentaria tras el PP y el PSOE.

Los otros nombres que manejan en la formación para auparles a cargos importantes también forman parte de la candidatura al 4-M. Uno de ellos sería el 'número 2' de García, Pablo G. Perpinyà. Este joven diputado, licenciado en Ciencias Políticas y uno de los 'delfines' de Errejón, está en esa lista de los que aspiran a una consejería en ese posible gobierno de izquierdas. En ese también puede estar Manuela Bergerot, que va de número 3 en la lista que estará en las papeletas. La exmiembro de la dirección de Podemos y actual coportavoz de Más Madrid sería la elegida para ocuparse de materias que el partido considera imprescindibles, como son el feminismo y la memoria histórica. En este último caso, Bergerot tiene cierta experiencia por haber estado vinculada a la 'querella argentina' que las víctimas del franquismo presentaron en el país latinoamericano contra los crímenes de la dictadura.

Estos no son las únicas figuras que Más Madrid quiere potenciar en el futuro. Uno de ellos es el 'gurú' económico, Eduardo Gutiérrez. Aunque está en un puesto discreto de la lista a la Asamblea, el diputado es principal ideólogo en el aspecto económico y es quien se está encargando de la propuesta del partido en esta materia. Los planes del PSOE de controlar las finanzas madrileñas con un 'superconsejero' le alejan de un posible cargo más elevado. Lo que no significa que no vaya a tener influencia en el día a día. En una situación similar está Esther Rodríguez, que será quien coordine la elaboración del programa del 4-M. Su conocimiento de la administración durante más de dos décadas provoca que esté muy bien considerada por sus compañeros.

En la formación verde admiten que el entendimiento con Gabilondo será fácil, ya que tienen el objetivo común de finalizar la etapa de Ayuso. Lo que no comparten es el veto expreso de este a sumar a esos pactos a Unidas Podemos debido a su rechazo a la manera de hacer política de su líder, Pablo Iglesias. Algo que la dirección de Más Madrid considera un error que se solventará si la jornada electoral les reporta unos resultados positivos para lanzar ese Ejecutivo de izquierdas. Lo que sí les preocupa es lo que pueda ocurrir con Ciudadanos. Fuentes del partido señalan que el nuevo candidato, Edmundo Bal, es una persona "poco conocida y sin carisma". Aunque sí señalan que será difícil que empeore a Ignacio Aguado, que se caracterizó por un rechazo a todo lo que tenía ver con ellos.

Más allá de posibles entradas en un Ejecutivo o de dar apoyo a uno del PSOE, lo que sí tienen claro Mónica García y los suyos es la primera medida que aplicarían. Fuentes del partido aseguran que su principal movimiento sería el de "levantar las alfombras" para investigar toda la gestión del PP durante los años que ha controlado la Comunidad. Especialmente, se centrarían en los poco más de dos años de Díaz Ayuso, a la que han acusado en varias ocasiones de maniobras de todo tipo para evitar los controles financieros. Entre las cuestiones que indagarían están la construcción del Hospital Isabel Zendal, la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia y los contratos adjudicados durante la pandemia. En esto volvería a ser clave Eduardo Gutiérrez, que cuando estaba en Podemos fue uno de los que más indagó en el caso Púnica.

Todo esto sería una realidad si se produjera una circunstancia clave. Todo pasa por que Isabel Díaz Ayuso no fuera capaz de sumar los apoyos suficientes para repetir en la Puerta del Sol. El principal apoyo de esta sería Vox, que ya se ha abierto a un pacto con ella para alejar toda posibilidad de que la izquierda pueda gobernar. También está por ver qué ocurre con Ciudadanos. La entrada de estos últimos en la Asamblea de Madrid está en cuestión. Tampoco se sabe cuál será la línea que seguirá la dirección de Inés Arrimadas y su nuevo candidato. Que vuelvan a pactar con Ayuso es una posibilidad que puso sobre la mesa Aguado. Pero el giro de la pasada semana ha provocado que ahora las intenciones de los naranjas sean una incógnita.