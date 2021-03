Mañueco e Igea responden juntos a la moción del PSOE: "Estamos unidos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha afirmado este jueves que "la estabilidad y cohesión" de su gobierno "está garantizado" por un gabinete "unido", lo que ha compartido el vicepresidente regional, Francisco Igea (Cs), en una comparecencia conjunta con la que han replicado a la moción de censura presentada este miércoles por el PSOE. Ambos han coincidido en que entre el PP y Cs existe "la mejor de las sintonías" en Castilla y León, en palabras de Mañueco, quien ha defendido la "estabilidad" que ofrece este acuerdo hasta el final de la legislatura.

Igea, de Ciudadanos, ha explicado que a primera hora de la jornada de ayer, miércoles, se reunió con el presidente del Gobierno autonómico y compañero de coalición, Alfonso Fernández Mañueco, quien le confirmó que no convocaría elecciones pasara lo que pasara. Francisco Igea ha citado las palabras textuales que pronunció el presidente de la Junta en esa reunión: "Mira Paco, pase lo que pase no convocaré elecciones, la gente no lo entendería", afirmación que ha sido ratificada por el propio presidente que ha apelado en todo momento a la "responsabilidad" para no adelantar las elecciones en la comunidad castellano y leonesa.