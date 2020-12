Marlaska asegura que la Guardia Civil ha interceptado el 41% de las pateras

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que los servicios marítimos de la Guardia Civil han interceptado el 41% de las pateras que salían hacia España, "salvando la vida" de muchas personas que iban a ponerse en riesgo en manos de las mafias. Grande-Marlaska ha protagonizado en el Pleno de la Cámara Alta un bronco debate con el senador del PP, Sergio Ramos, que ha interpelado al ministro en relación a las medidas puestas en marcha para poner fin a la crisis migratoria de Canarias.

En su intervención, el popular ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska y le ha exigido explicaciones para "todos los canarios" ante la "incompetencia" de su departamento que han llevado, según ha mostrado en un gráfico, a aumentar la llegada de migrantes de más de 2.000 en febrero a más de 20.000 en lo que va de año.

"¿Se cree que somos idiotas, que vamos en taparrabos y sólo estamos comiendo plátanos?", le ha preguntado el senador canario al ministro, al que ha acusado de convertir Canarias en "en el Guantánamo español" con el muelle de Arguineguín o los campamentos de Barranco Seco.

Sin ducha ni comida, y durmiendo en el suelo

En su intervención también ha acusado al Ejecutivo de "violar los derechos humanos" de los migrantes que llegaron a Canarias en los últimos meses, de dejarlos sin duchar "tres días", de no darles alimentos o agua o de permitirles dormir en el suelo a 40 grados. Además, le ha acusado de dar la orden del desalojo del muelle que dejó a unos 200 migrantes "a su suerte" por Canarias.

También le ha acusado de negarse a comparecer en el Congreso sobre este motivo, de "ocultar" un informe de Frontex de febrero de 2020 en el que "alertaba de la llegada masiva de pateras"; de cesar al mando de la Guardia Civil encargado de la migración en ese territorio; de no cubrir las 50 plazas que pedía este Cuerpo en la zona sur de Gran Canaria; o de no instalar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote. Del mismo modo, ha asegurado que el responsable del Interior está "enfadado" con otros miembros del Gobierno y ha asegurado que la promesa de Unidas Podemos de "papeles para todos" generó un efecto llamada que ha culminado con la llegada de 20.000 inmigrantes a Canarias, a día 1 de diciembre.

Para el ministro, este discurso del senador popular demuestra que tiene "un desconocimiento atroz" de la situación y le ha calificado de "ignorante". Así, ha asegurado que se "cambió al mando para elevar su categoría" y habrá "un teniente general, un cuarto mando encargado de la protección de frontera". Además, cree que el PP no conoce para qué sirve el SIVE y su eficacia en relación a la migración irregular.

Migración en contexto de pandemia

Grande-Marlaska ha criticado que Ramos no tenga en cuenta el contexto generado por la pandemia a la hora de valorar la situación en Canarias ni la "crisis" que esta ha generado en los países africanos y, en este sentido, ha apuntado que el mayor crecimiento de las llegadas se han producido en "octubre y noviembre". "Si en Europa lo estamos pasando mal, imagine en países con músculos inferiores en materia económica y social", ha declarado, para recordar que en este periodo, el Gobierno también ha tenido que hacer frente al cierre de fronteras por el coronavirus.

En este sentido, Grande-Marlaska ha puesto en valor la labor de cooperación internacional de su departamento y ha recordado sus encuentros con hasta "25 presidentes" de países de origen y tránsito y ha indicado que en algunas de esas visitas ha estado acompañado por la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson. Así ha explicado que Interior ha puesto en marcha medidas preventivas a base de cooperar con terceros países, crear patrullas mixtas y mejorar los intercambios de información que, según ha indicado, también se producen en la lucha contra las mafias.

Repatriaciones

En este contexto, ha explicado que los servicios marítimos de la Guardia Civil han interceptado el 41% de las embarcaciones con salida hacia España. "Sólo ven las que llegan", ha señalado el ministro, para indicar que también se han "salvado vidas" que estaban en manos de las mafias. El ministro ha acusado al PP de no hacer "nada" en materia migratoria durante sus siete años de Gobierno y ha indicado que en 2018, cuando el PSOE llegó a la Moncloa, la cifra de llegadas había alcanzado las 29.000, que el Gobierno socialista "redujo un 54% en 2019".

También les ha acusado de hablar de retornos cuando, según ha indicado, si ahora se están haciendo por los "dos años y medio" de trabajo en materia de cooperación internacional del Gobierno. Grande-Marlaska ha lamentado que el PP crea que este procedimiento se trate de "llenar tres Boeing y aterrizar en Dakar sin más". "Hay que hacer política exterior", ha señalado.

La explicaciones del ministro no han bastado para el senador del PP que ha acusado al Ejecutivo de "maltrato" y "abandono". Además, ha criticado la "falta de escrúpulos" del presidente Pedro Sánchez, que durante sus vacaciones en agosto en Lanzarote "no tuvo el valor de salir del palacio real" en el que se hospedaba para "interesarse" por los migrantes que llegaron a costas españoles "a pocos metros de su hamaca". Finalmente, el senador del PP le ha pedido al responsable del Interior que no le dé "ni una sola lección" sobre política migratoria a su partido y le ha insistido en que hoy debería ser "exministro".