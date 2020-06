Marlaska achaca ahora el cese de De los Cobos a la filtración del informe del 8M

Ni el documento que revela que la directora de la Guardia Civil cesó a Diego Pérez de los Cobos por no comunicar la situación de informes judiciales como el del 8-M cambia la postura de Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior ha insistido este martes en el Senado en que no hubo injerencias en el trabajo de la Benemérita sobre el impacto de las manifestaciones autorizadas por el Gobierno en la propagación del coronavirus. Según ha explicado, lo único que ocurrió es que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, exigió una explicación tras publicarse en un medio el contenido de ese documento coincidiendo con su envió al juzgado de la causa. Y que, por lo tanto, no presentará su dimisión. Una aseveración que se produce incluso cuando su propio departamento ha admitido que la destitución del coronal como responsable del Instituto Armado en Madrid se produjo por no cumplir el procedimiento de comunicación de actuaciones.

"Por repetir falsedades no se genera verdad", ha señalado Marlaska cuando el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo le ha tachado de "indigno" por haber "mentido en sede parlamentaria", en referencia a sus palabras de la pasada semana en Congreso y Senado de que la salida de Pérez de los Cobos fue por la elección de nuevos equipos. Unas críticas a las que ha añadido una petición al titular de Interior para que dimita. "No voy a dimitir. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento he hecho ningún tipo de injerencia. No hemos pedido informe alguno, ni acceso a informe alguno, ni se ha injerido en la tramitación del mismo", ha defendido el ministro.

"Si hubiéramos tenido conocimiento de ese informe lo hubiéramos tenido antes. Llegó a la autoridad judicial como corresponde. Ese informe se filtró nada más se entregó al juzgado en un medio de comunicación", ha denunciado Marlaska, que ha desvelado ahí esta nueva versión de que Gámez y el secretario de Estado de Interior exigieron que se les comunicará cómo había acabado un documento confidencial en un periódico. "La directora requirió saber qué pasaba con esa filtración", que como ha apuntado el propio ministro suponía un "delito de revelación de secretos".

De esta manera, el responsable de Interior alega que su equipo cumplió con su responsabilidad de "evaluar el trabajo que se desarrolla" y "pedir explicaciones si se produce una disfunción", como ha calificado la filtración del informe pocos días antes de que se comunicara a Pérez de los Cobos su cese. "Se preguntó qué se estaba haciendo para investigar o qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación", ha apuntado Marlaska, que ha incidido en que "seguiremos formando equipos con personas con capacidad, con personas neutrales". Además, ha asegurado que respalda a la Guardia Civil, donde no habrá "ningún tipo de injerencia". Aun así, el senador del PP le ha pedido en varias ocasiones que dimita porque "ahora sabemos la verdad" y por "mentir a todos los españoles.

Estas son las primeras explicaciones del ministro de la coalición de PSOE y Unidas Podemos pocas horas después de demostrarse que María Gámez tomó la medida más drástica contra el coronel "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Algo que podría incurrir en posibles delitos de obstrucción a la justicia, prevaricación y revelación de secretos, ya que la comunicación del cese está firmado por ella misma. Lo que parece descartado es que Marlaska vaya a cesarla por toda esta polvareda, ya que la ha respaldado públicamente en el Senado.

La ideoneidad de que el ministro siga en su puesto también está en entredicho, sobre todo tras esta esta nueva versión sobre una problemática que ha acabado con la salida de hasta tres altos cargos de la Guardia Civil. La oposición, a través de PP, Vox y Ciudadanos, ha exigido a Marlaska que dimita tras desvelarse ese documento de la destitución del coronel conocido por diseñar el dispositivo de seguridad del referéndum del 1-O en Cataluña. Una posibilidad que él mismo se ha encargado de descartar por completo durante su intervención en la Cámara Alta. Y tampoco se espera un movimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que Moncloa respalda al líder de la cartera de Interior y hace suya la explicación de que todo fue una simple reorganización de equipos.