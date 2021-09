Maroto dice que solo habrá solución para Alcoa si la compañía lo quiere.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves en el Congreso en relación a la crisis industrial de Alcoa que "habrá solución si Alcoa quiere haya solución" y ha recordado que ya rechazó hace un año la intervención pública por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Con Alcoa habrá solución si quiere Alcoa que haya solución", ha asegurado la ministra, durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, ante la cual ha señalado que la respuesta de la empresa a la última propuesta "dista mucho a que Alcoa quiera buscar esa solución".

"Las trabas que estamos teniendo son tales que no podemos hacer muchas cosas, pero la solución viene por que nos sentemos y definamos una hoja de ruta", ha explicado, señalando que el papel de la SEPI "fue muy importante" el año pasado en esa hoja industrial pero "Alcoa dijo que no a la intervención". "No se dan las condiciones en este momento, pero cuando se vuelvan a dar no le quepa duda de que la SEPI estará donde tiene que estar", ha respondido al diputado del BNG, Nestor Rego, que ha preguntado en la Comisión por qué papel puede jugar esta empresa pública en esta crisis.

En estos momentos, Maroto ha señalado que existen "cuarto ofertas" encima de la mesa para la venta de esta empresa, pero que esta salida pasa por que Alcoa las acepte: "Habrá solución si quiere que haya", ha insistido. Respecto a las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, en Alu Ibérica, ha subrayado que "el Gobierno no elude su responsabilidad", pero que "la culpabilidad tiene un nombre": "Quien vendió a Alcoa aparte, y quien tuteló la venta de parte a Grupo Riesgo, fue Alcoa", ha dicho.

Una de las posibles salidas, ha dicho, pasaría por un ERTE, y en este sentido ha encuadrado a la Xunta de Galicia y al Principado de Asturias la tarea de analizar si concurren las circunstancias para esta opción. "Y hoy está en los tribunales por este motivo. Y el Ministerio está personado en la causa, defendiendo a los trabajadores y en permanente contacto con el comité de empresa y el administrador judicial", ha dicho.