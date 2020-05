El Gobierno frena las ayudas a Ayuso por los 'menús Telepizza' que denunció Gasol

El Gobierno ha decidido retener las ayudas económicas a la Comunidad de Madrid para pagar los menús que consumen los menores que disponen de beca comedor. Es un total de 2,4 millones de euros que debería haber recibido ya la administración madrileña, como han hecho el resto de autonomías. Sin embargo, la polémica contratación de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, entre otros, ha provocado la reacción del Ministerio de Derechos Sociales. Estos fondos están bloqueados hasta que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso justifique el valor saludable de estas comidas.

El total de ayudas que el Gobierno, a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, debería haber transferido ya a Madrid asciende a 2.455.750 euros. De ese montante, 1.049.861 se corresponde con los menús contratados a las tres citadas marcas de alimentación, según ha podido saber La Información.

Fuentes gubernamentales explican que esos fondos estarán retenidos hasta que el Ejecutivo de Ayuso explique cuál es el valor nutricional de los menús infantiles. Si esas comidas son de un alto contenido calórico, el Ministerio de Derechos Sociales pide a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha un proyecto alternativo y, por tanto, rompa la relación con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes.

La Comunidad de Madrid ha recibido una carta del Ministerio que dirige Pablo Iglesias pidiendo, efectivamente, información precisa sobre estos menús que contratan las administraciones autonómicas pero que abona el Gobierno central. En esa misiva se explica se ha "procedido a revisar los proyectos remitidos al Ministerio para su financiación con cargo al crédito extraordinario para ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos".

Y añade Derechos Sociales: "Advertimos que el proyecto presentado por la Consejería de Educación se refiere al suministro de menús de varias cadenas de comida rápida de lunes a viernes para familias perceptoras de rentas mínimas de inserción con menores que tienen precio reducido de comedor". El Gobierno considera que estos menús no deben financiarse: "Entendemos que esta opción (que ya no es puntual para un caso de emergencia, sino que es prolongada durante semanas o meses) no resulta la más adecuada desde el punto de vista nutricional y de garantía del derecho a la alimentación y a la salud de los menores y más tratándose de familias vulnerables con dificultades especiales para adquirir alimentos frescos, carne, pescado, fruta, y que en un periodo como el que estamos atravesando tenemos que cuidar especialmente".

Y concluye la misiva: "Por ello, os rogaríamos la revisión de este proyecto, que nos justifiquéis la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado de los menús ofrecidos y que, en su caso, valoréis la opción de remitir otro proyecto alternativo que garantice de forma más completa la alimentación de estos niños y niñas afectados por el cierre de los comedores escolares, atendiendo a alguna de las modalidades de ayuda que prevé el acuerdo de Consejo de Ministros".

Hay que recordar que la Fundación de los hermanos Gasol, Gasol Foundation, emitió esta semana un comunicado manifestando su "enorme preocupación ante las medidas adoptadas y sus consecuencias negativas que pueden conllevar en la salud de niños y niñas". "La promoción de hábitos de vida saludable debería ser un elemento esencial para la reducción de las desigualdades sociales", añadía.

La respuesta no tardó en llegar. Ayuso envió a los dos jugadores de baloncesto una carta razonando que "teníamos que asegurar esa comida fundamental" y añadiendo que los menús "han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas y no solo se ha tenido en cuenta la cantidad de calorías, sino otros aspectos como la fibra, vitaminas y minerales necesarios que aportan".