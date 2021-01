El mercadeo de las pruebas Covid con test a domicilio y precios de 180 euros

"Es una aberración que se pueda pedir un test Covid a domicilio como si fuera una pizza o una hamburguesa", dice tajante e indignado Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL). La oferta de test de antígenos y serológicos a domicilio de la empresa Testeo Covid a través de la plataforma de Glovo -aseguran que ya han han realizado seis millones de test y que ahora quieren llevártelos "a casa"- ha desatado la polémica y, de hecho, la Generalitat de Cataluña o el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ya investigan esta práctica.

Pero, mientras tanto, laboratorios y clínicas privadas han encontrado un auténtico "nicho de negocio" en la realización de test de antígenos, serológicos o PCR, también a domicilio, "ante una sanidad pública desbordada que no da abasto a realizar las pruebas". Así, se ha creado "un auténtico mercadeo en torno a las pruebas Covid y dos clases de españoles: quienes se pueden pagar una prueba en un centro privado y quienes no pueden hacerlo", sentencia Rodríguez.

Testeo Covid y Glovo hacen pruebas serológicas y test de antígenos a domicilio por 60 euros cada una de ellas y lanzan la ‘oferta’ de realizar los dos tipos de test por 70 euros. Glovo asegura en su web que "ya llevamos más de 6 millones de test vendidos y ahora queremos llegar a todos vosotros. Hacemos dos test rápidos a domicilio para que sepas si tienes Covid, eres asintomático o lo has pasado. El test te lo realizará un sanitario cualificado que asegura la calidad del proceso". Y es que Glovo explica que ha contratado para hacer los test a "auxiliares de enfermería". Pese a considerarlos ‘personal cualificado’, desde AETEL advierten que "los únicos cualificados para realizar las pruebas Covid son titulados en enfermería o técnicos de laboratorio".

Pero, ¿quién está detrás de estos test que oferta Glovo? Según el Registro Mercantil de Barcelona, Testeo Covid se creó el 3 de noviembre de 2020, con domicilio en la Avenida de Catalaunya, 167 de Castellbell i El Vilar (Barcelona) y su administrador único es Sergio Casas Lloveras. Fue precisamente el propio Casas Lloveras el que, ante la polémica generada por los test a domicilio, declaraba este miércoles en TV3 que las pruebas "son legales" y las realizan "sanitarios de un hospital público en horas libres".

La familia Lloveras, originaria de Matapedera (Barcelona), el pueblo más rico de España, ha creado un auténtico imperio con la pandemia -incluso llegó a mediar al inicio de la pandemia entre el Ministerio de Sanidad y la firma china Guangzhou Wondfo Biotech para importar a España test de antígenos- en la que a partir de la firma matriz, Skymedic, dedicada originariamente a la estética, ha creado un auténtico entramado societario para importar y vender mascarillas, test Covid, respiradores, equipos de protección EPI... Una de las firmas de la familia, Hans Biomed SL, vendió a la Generalitat seis millones de test rápidos de antígenos de la empresa Abott por cerca de 30 millones de euros a finales de 2020.

La familia Lloveras, con Eduald, el ‘patriarca’, al frente, importó en la primera ola de la pandemia, millones de mascarillas de China y una parte de ellas, 200.000, las donó al ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona). Pero los test a domicilio no son sólo cosa de Testeo y Glovo. Prácticamente todos los laboratorios privados en España, hay 200 homologados, y todas las clínicas privadas, como Sanitas o Quirón, ofrecen test a domicilio.

Genyca, por ejemplo, oferta un autokit PCR a domicilio por 95 euros. "Se envía a domicilio el kit para la realización de la auto-toma, una vez realizada la auto-toma se devuelve por mensajería la muestra para ser analizada", dicen en esta empresa sanitaria. PreverSalud Madrid vende test de antígenos a domicilio por 64 euros, test serológicos por 70 o PCR a domicilio por 140 euros, aunque hay packs de ofertas de pruebas combinadas para varios miembros de la familia con precios que van desde los 70 euros a los 196 euros. Eurofins Magalab, uno de los principales laboratorios que trabajan en España, ofrece también un ‘autokit’ PCR, que te envían a casa, por 95 euros.

Quirón Salud, por ejemplo, ‘vende’ su prueba autokit PCR a domicilio -"Sin necesidad de prescripción médica. Envío gratuito del Kit a domicilio. Recogida gratuita de la muestra en el domicilio y resultados online"- por 98 euros. Y la explican así en su página web: "La gran ventaja de esta prueba es la comodidad de la extracción, ya que se podrá hacer desde el propio domicilio y sin necesidad de una extracción invasiva. El kit contiene todos los elementos y las instrucciones para realizar la extracción y el posterior envío al laboratorio (...) Si la compra se produce antes de las 16:00h en un día laborable, recibirás tu pedido en el próximo día laborable. Si fuese pasadas las 16:00 horas, será al segundo día laborable. Si la compra se produce en fin de semana o festivo, el pedido se recibirá al segundo día laborable. La cobertura es nacional, incluyendo islas. En caso de Ceuta y Melilla, la entrega puede retrasarse uno o dos días laborables por la casuística. Si hubiese alguna incidencia en el transporte, como que la persona estuviese ausente, el plazo de entrega puede verse afectado. Indicaciones para la realización de la prueba: Beber agua 30 minutos antes de la prueba para lavar la cavidad bucal. No se debe ingerir alimento o bebida ni fumar durante los 30 minutos previos a la prueba. Esta prueba deberá realizarse preferiblemente por la mañana. Evitar maquillaje, crema labial o pintalabios que podrían interferir con la prueba".

"Es indignante y aberrante, repito", considera el presidente de AETEL, "que se hagan pruebas a domicilio cuando estas las debe de hacer un sanitario (enfermería o técnico de laboratorio), debe llevar equipo de protección EPI adecuado; la estancia donde se toma la muestra debe de estar desinfectada; luego, las torundas naseofaringeas donde se ha recogido la muestra deben tener unos cuidados específicos de transporte, de eliminación posterior..."

El negocio es enorme si tenemos en cuenta que en España, según datoas oficiales, hasta el 21 de enero, se habían realizado 32 millones de pruebas Covid. De ellas, 22 millones de PCRs, 4,5 millones de test de antígenos y seis de otro tipo de pruebas rápidas. Y buena parte de estas pruebas las han realizado cínicas y laboratorios privados. "Está claro que quien monta una empresa lo hace para ganar dinero", dice el presidente de AETEL, "pero estamos hablando de salud. De mercadear con la salud y de crear dos clases de españoles: los que pueden costearse una prueba en un centro privado y los que no. Es un abuso cobrar 50 0 60 euros por un test de antígenos que tiene un coste de 15 o entre 110 y 180 por una PCR, que tiene un coste de 40-50 euros. Y eso que los precios se han moderado algo porque al principio de la pandemia o en verano pasado te cobraban hasta 300 euros por una PCR. Pero esto es a causa del desbordamiento de la sanidad pública. ¿Por qué ésta no contrata más técnicos de laboratorio y personal de enfermería para que todo el mundo pueda hacerse la prueba en ella? ¿O es que estamos favoreciendo otro tipo de negocio?", se pregunta Juan Carlos Rodríguez.

Pero no sólo son los test a domicilio. Todos los centros privados ofertan pruebas Covid ‘presenciales’ con un rango de precios que oscila entre los 40 euros para un test de antígenos o los 180 que, por ejemplo, cobra Life Length. Sanitas, por ejemplo, publicita, "seas o no de Sanitas·", desde test rápidos de antígenos a 45 euros hasta test completo Covid (PCR más serología) por 165 euros, pasando por los 120 euros del autokit PCR en domicilio. Otro de los principales laboratorios que trabajan en España, Unilabs, oferta ‘bonos Covid’ por test anticuerpos por 50 euros y PCR a 99 euros.

Y es que "en la sanidad pública no te hacen PCRs sin prescripción médica, sin síntomas o sólo siendo contacto con un positivo... Entonces toda la gente que sospecha que puede estar infectado o ha querido viajar o tiene que hacerlo por motivos laborales, y le exigen una prueba negativa 72 horas antes de viajar, no tiene mas remedio que hacérsela, si puede, en centros privados y eso ha abierto un filón enorme de negocio". Y es que en los centros privados la prescripción médica para hacerse una PCR te la consiguen ellos mismos sin apenas trámites y cuesta entre 20 y 40 euros.

Un ejemplo: martes 22 de diciembre de 2020, 9 de la mañana, faltan menos de 48 horas para Nochebuena y aquellos que quisieran viajar a ver a sus familias necesitan una PCR negativa 72 horas antes del viaje. La cola de gente esperando en la sede del laboratorio central de Unilabs, en la calle Juan Esplandiú de Madrid, llega hasta el número 70 de la calle aledaña de Sainz de Baranda, 300 metros más allá. "Tengo que viajar a Canarias y no me queda más remedio que hacerme una PCR y solo las hacen por privado. Me cuesta, entre unas cosas y otras más de 100 euros a lo que hay que sumar el transporte hasta aquí, la espera de más de cinco horas, nos han dicho, en la cola, he tenido que pedir libre en el trabajo...", contaba Corina, una joven de 30 años empleada en el comercio. "Hacerme esta prueba para poder ir a ver a la familia me supone más del 10% de lo que cobro al mes. Es un abuso", decía. "Si no morimos de Covid lo haremos de frío por la espera aquí”, sentencia.

Jueves, 28 de enero de 2021, 12.30 de la mañana, la cola no es ya de 300 metros como antes de Navidad, pero al menos hay cuarenta o cincuenta personas esperando hacerse test de antígenos, PCRs para viajar... "Mi madre está enferma y para ir a verla y poder viajar me hace falta la PCR, 72 horas antes del vuelo", cuenta Brian, cuya madre reside en Canarias. Luisa, 24 años, espera, con mascarilla y guardando las distancias, por otras causas: "Una persona cercana, aunque no conviviente conmigo, se ha contagiado y en la Seguridad Social me han dicho que como no tengo síntomas no me hacen la prueba, pero yo, para quedarme tranquila vengo aquí a hacérmela. Creo que es lo correcto y lo responsable, pero tendré que pagar 99 euros por la prueba y trabajo a media jornada y solo cobro 600 euros por lo que me voy a dejar una quinta parte del sueldo".

Andrea (nombre ficticio), técnica de laboratorio, es una trabajadora contratada "hasta fin de obra" por Unilabs ante la avalancha de trabajo. "Se trabajan en turnos las 24 horas al día analizando pruebas Covid. Y ahora, aunque sigue habiendo mucho trabajo, ha descendido algo, pero en navidades fue una locura". ¿Cuántas PCR se hacen al día? "No sé, en Navidad podríamos estar en este laboratorio, y la empresa tiene otros cuatro en Madrid, en torno a los 400-500-600 diarios y ahora alrededor de 150... Y además hay empresas que tienen seguro privado y mandan a sus trabajadores a hacerse pruebas de antígenos, serológicas, PCRs..."