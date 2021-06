Un mercante de 87 metros de eslora encalla frente a la costa de Formentera.

Un buque mercante de 87 metros de eslora, el River Thames, con bandera de Vanuatu, ha encallado esta madrugada frente a la playa de Migjorn, en la isla de Formentera, según ha confirmado Salvamento Marítimo. El buque, que transporta pulpa de madera y arcilla, se encuentra muy cerca de la costa y en un lugar con una profundidad de seis metros, por lo que tendrá que ser rescatado por un barco remolcador.

Tras ser alertado por un particular, Salvamento Marítimo se ha puesto en contacto con el capitán, que ha informado que se encontraba fondeado. Sin embargo, debido a la cercanía con la costa, se ha desplazado desde Ibiza la embarcación Salvamar Acrux, que ha podido comprobar que el mercante se encontraba varado. También se ha movilizado desde Mallorca el buque de Salvamento Marta Mata así como inspectores de Capitanía Marítima y los GEAS de la Guardia Civil.

La compañía armadora ya ha contratado un remolcador privado y tiene que presentar un plan de reflotamiento para retirar la embarcación lo antes posible. El barco, que tiene 9 tripulantes a bordo, se dirigía al puerto de Alejandría procedente de Gibraltar. Desde Salvamento Marítimo explican que no transporta mercancía peligrosas y que lo único preocupante podría ser el propio combustible del barco, que no es fuel sino diésel. En principio, si el barco no está dañado, no tendrá que vaciar el tanque de combustible, aunque deberá contar con un plan de seguridad.