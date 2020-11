Una campaña de la oliva con migrantes que duermen al raso en busca de jornal

Ibrahim es senegalés, pero lleva ya cuatro años en España. No aclara si tiene papeles o no. Está un tanto desconcertado cuando baja del autobús en la estación de Jaén, con un petate militar a modo de equipaje. Es la primera vez que va a Jaén a ‘buscarse la vida’ en la campaña de la aceituna. Un voluntario de Cáritas le atiende y aconseja. Dónde ir a hacerse una PCR, dónde recibir un plato de comida, dónde hay un albergue... Pero todos los espacios de acogida de temporeros están llenos en la capital jiennense desde hace semanas y eso que la parte central de la campaña no ha comenzado. Lo hará después del puente de la Constitución.

La gran cosecha que se espera en esta campaña olivarera ha atraído a muchos temporeros pese a la Covid-19 y a las restricciones. Precisamente la pandemia y sus protocolos han limitado las plazas de los albergues para temporeros en la provincia de más de 600 a apenas 200. Centenares de temporeros ‘sin techo’ vagan por toda la provincia, el olivar más grande del mundo, en busca de trabajo y mientras consiguen un tajo en el que ganar unos pocos euros, si es que finalmente lo logran, duermen al raso.

Y eso es muy duro con la lluvia y el frío de estos días. Algunos, como el director de Cáritas diocesana en la provincia de Jaén, Rafael López Sidro, hablan de "vergüenza" y de que se está al borde de "una catástrofe humanitaria". "Es inmoral que estas criaturas, que vienen a trabajar, no tengan derecho a nada. A un techo, a un plato de comida. Nosotros tenemos media docena de comedores por toda la provincia y en muchos de ellos no podemos dejar entrar a estas personas para que coman un plato caliente por los protocolos anticovid. Sólo en nuestros comedores de la capital estamos dando 300 comidas diarias. Pero todo se ha hecho tarde este año. Dijimos en junio que había que preparar el dispositivo antes, pero hasta octubre no se hizo nada. Era tarde. Además se han reducido los recursos económicos dados por la Junta de Andalucía a la mitad": 150.000 euros frente a los 309.000 euros de 2019. Hay apenas 200 plazas en las albergues -sólo 13 de ellos abiertos por 20 del año pasado-, "cuando en años anteriores había 700. Así, hay decenas de personas durmiendo al aire libre en la capital, otras cien en Alcalá la Real, decenas en Úbeda... En total 500, 600, 700 personas migrantes que vienen a buscar trabajo en la campaña de la aceituna carecen de lugar para alojarse. Es inmoral y ya digo, que estamos al borde de una catástrofe humanitaria", sentencia el responsable de Cáritas, que tiene cerca de 1.000 voluntarios trabajando estos días para ayudar a los migrantes, "muchos de ellos, sin papeles".

"Puede haber unas 400 personas durmiendo en la calle en la provincia", dice la concejala delegada de Políticas Sociales, Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Jaén, Ángeles Díaz (PSOE), y cuyo ayuntamiento, además del albergue municipal con 70 plazas, ha habilitado el Jaén Arena con otras 30 camas. Pero "no es suficiente" y la Junta "nos ha dejado solos a los ayuntamientos".

En este sentido, y tras la falta de alojamiento para los temporeros sin hogar durante la campaña de la fruta el pasado verano en Lleida, varias entidades como Cáritas o la Diputación de Jaén quisieron ser precavidos y ya en verano pidieron a la Junta de Andalucía que se realizase un protocolo específico, que no se presentó hasta el pasado 12 de noviembre, con la recogida de la aceituna ya en marcha. "La Junta ha llegado tarde porque tenemos temporeros dando vueltas por nuestros pueblos desde hace un mes", dice el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (PSOE).

Desde la Junta presidida por Juan Manuel Moreno (PP) se defienden y aseguran que no hay falta de previsión y ponen en valor, pese a la reducción de espacios y plazas por la crisis sanitaria, los centros de evacuación situados en Jaén y en Villacarrillo para que aquellos temporeros que hayan dado positivo o quienes hayan estado en contacto con alguno pasen la cuarentena obligada. Así, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, señalaba este jueves que "sólo tres" de los 659 test de antígenos que se han hecho hasta el momento a temporeros de la aceituna han dado positivo en Covid-19, en la citada campaña agrícola, la más importante de la provincia de Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva, ya que solo esta provincia producirá este año cerca de 670.000 toneladas de aceite, la mitad de toda España, un 69,2% más que la campaña anterior y más que Italia, Grecia y Portugal juntos.

La consejera habla de la "idoneidad" del protocolo impulsado dado que "se han puesto enfermeras de enlace", a lo que han sumado los albergues para temporeros que en los que "están todos los ayuntamientos colaborando para que tengan sus medidas de seguridad". Sin embargo, la coordinadora del Grupo Socialista en el parlamento de Andalucía, Ángeles Ferriz, tacha de "incomprensible" que la Junta haya reducido las ayudas en "un año tan complicado", lo que ha propiciado que varios albergues no hayan abierto, y los que hay no den abasto. Además, sentencia, "en vez de aumentar los recursos para dar respuesta a estas situaciones, la Junta los recorta y deja a los ayuntamientos solos y a los pies de los caballos, porque aún no ha llegado ni el dinero ni la contratación de personal para el albergue. Es tremendamente insolidaria la manera en que la Junta se ha quitado de enmedio", considera.

¿Y qué dicen los alcaldes? Pues que hacen lo que pueden y, como la alcaldesa de Mancha Real, Mar Dávila, o el propio PP de Jaén, piden el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). "Nuestros pueblos están totalmente saturados", dice la edil, "porque llegan a nuestros municipios una oleada de inmigrantes en busca de trabajo, algo totalmente lícito, que también vienen otros años... Algunos con contrato de trabajo, otros vienen a buscarse la vida sin contrato y no tenemos recursos para atenderlos porque, por ejemplo, el albergue de mi localidad yo lo tengo cerrado por la pandemia, y tanto la Policía Local como la Guardia Civil están desbordados. Por eso pedimos la ayuda de la UME para que la pandemia no se descontrole como sucedió el Lleida en verano. Los alcaldes ponemos todos los medios que podemos, pero estos son escasos y la situación se nos escapa y por eso hemos pedido la UME".

Cuenta la alcaldesa que en su localidad "no hay nadie ahora durmiendo en la calle. Había dos personas y les habilitamos unas naves para que durmieran y al día siguiente les encontramos sitio en el albergue de Porcuna. Vemos migrantes por las calles, la plaza, pero duermen en los alojamientos que les han habilitado quienes les contratan. Sí que había un grupo junto a la gasolinera, pero les identificamos, les dijimos que se hicieran las pruebas Covid, pero no quisieron y se marcharon a otra localidad. O sea que ahora mismo en Mancha Real no hay personas durmiendo en la calle", explica.

Pero "la situación se puede descontrolar en cualquier momento porque puede llegar una oleada de migrantes, hay que atenderlos, hacerles las pruebas Covid... Y ese es otro problema porque muchos no quieren hacerse las pruebas porque eso les obliga a una cuarentena y no pueden trabajar. Necesitamos la ayuda en esta campaña que es tan importante para nuestra provincia y nuestros pueblos". La subdelegación del Gobierno en Jaén, de momento, no contesta a la petición y ha elevado la propuesta a la Delegación del Gobierno en Andalucía. La situación es tal que el PP ha llegado a presentar una Proposición No de Ley en el Congreso en este sentido, de la mano del diputado y presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena.

"Sánchez no puede seguir mirando para otro lado, viene una época de mucho trabajo en nuestra tierra, pero también de mucho riesgo pues muchos temporeros entran en nuestra provincia y circulan por nuestros pueblos y es necesario la colaboración de todas las administraciones" para su control, advierte el representante del PP. "El trabajo será desmesurado y Sánchez no puede dejar toda la responsabilidad en manos de ayuntamientos y comunidad autónoma como está haciendo hasta ahora". Es un "apoyo a la labor que deben desarrollar tanto los empresarios agrícolas como los ayuntamientos", insiste.

El diputado precisa que "necesitamos a los temporeros" pues el año pasado con una campaña un 69% inferior a la que se prevé este año se contrataron 30.000 temporeros desplazados sólo en el mes de diciembre. De los 120.000 jornales que hubo en diciembre de 2019, una cuarta parte fueron para inmigrantes. Por eso, "todos los partidos políticos y todas las administraciones debemos trabajar de manera conjunta y coordinada, no fomentar el odio, ni la xenofobia, sino proveer la seguridad de nuestros ciudadanos". Si los vecinos de Villacarrillo, de Jaén o de cualquier otro punto de la provincia se sienten seguros, "no va a haber tensiones ni divisiones sociales".

Los temporeros, especifica el presidente de los populares, "vienen a nuestra tierra a ganarse el pan, a trabajar, a buscar una oportunidad laboral en la recolección de la aceituna, y no podemos ser hipócritas porque los necesitamos pero con los mecanismos suficientes de seguridad por parte de todas las instituciones públicas, tranquilizaremos a los ciudadanos, aplacaremos esa sensación de inseguridad que hay en estos momentos en nuestros vecinos y, como siempre han hecho los jiennenses, les daremos total integración". Para ello es fundamental "mucha pedagogía, que los políticos demos ejemplo".

Ibrahim lleva ya dos días y dos noches en Jaén, una de las cuales ha dormido "en la calle porque no había sitio en albergues". "Mucho frío, hermano", repite al otro lado del teléfono. Asegura que le han hecho la prueba de antígenos y "he dado negativo". Explica que se va de Jaén a Villacarrillo. "Un conocido me ha dicho que allí puede haber trabajo porque aquí, en la capital, no he encontrado". El albergue de Villacarrillo abrió el 20 de noviembre y es uno de los mayores de la provincia tras los de Jaén y Úbeda. En la semana que lleva abierto ha estado siempre al 100% de su capacidad. "Igual me toca dormir en la calle hasta que encuentre trabajo, me lo ha dicho mi amigo. Él estuvo 10 días en la calle hasta que pudo entrar al albergue y ahora sí que tiene trabajo".

En apenas una semana el albergue, en el que trabajan nueve personas, ha estado siempre lleno, los temporeros solo pueden estar un máximo de cuatro noches, y ha repartido más de 950 comidas y 950 cenas para alojados y más de 26.000 bocadillos entre los no alojados. Ibrahim espera encontrar un hueco en él para al menos dormir caliente, pero su principal objetivo es un trabajo. El problema es que sus posibilidades son escasas. Según los sindicatos y el Servicio Andaluz de Empleo, sólo el 10% de los cientos de inmigrantes que deambulan por Jaén buscando trabajo en la campaña de la aceituna lo encontrarán. Son temporeros en busca de olivar en tiempos de Covid.