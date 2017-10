Miles de personas, con Govern al frente, protestan en Barcelona contra el 155

Miles de personas, con el presidente de la Generalitat y el Govern al frente, se manifiestan en el centro de Barcelona en contra de la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña y para pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Puigdemont podrá hablar en el Senado el martes o el jueves, y el viernes se votará

Con gritos de "independencia" y "libertad", la concentración convocada por la Mesa por la Democracia, de la que forman parte la ANC y Òmnium, discurre bajo el lema "En defensa de los derechos y las libertades", y se celebra pocas horas después de que el Gobierno haya anunciado su propuesta de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que implicaría el cese del president Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y del Govern en pleno, con un horizonte electoral en Cataluña de máximo seis meses.



También se gritan consignas por la libertad, por la independencia de Cataluña y a favor de TV3 y Catalunya Ràdio, en medio de muchas banderas catalanas e independentistas.



Puigdemont, Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, varios consellers y dirigentes independentistas se han ubicado en la segunda cabecera de la manifestación, puesto que han sido precedidos por otra, a la altura de la Gran Via, con los representantes de las entidades soberanistas, como el vicepresidente de la ANC.



También acuden la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el expresidente Artur Mas.



La marcha empieza en el cruce del paseo de Gràcia con la calle Aragó y acabará en el cruce son la Gran Via --todo el tramo está ya abarrotado--, y al final se leerá un manifiesto.

Sánchez y Cuixart hablan desde la cárcel

Los presidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han pedido este sábado a los manifestantes de Barcelona que piden su libertad que no dejen de apoyar la independencia y el diálogo a la vez.



Al final de la manifestación, se han leído desde el escenario sendos textos enviados desde su prisión preventiva.



El mensaje de Jordi Sànchez es: "Estamos bien, estamos fuertes, gracias por vuestro apoyo. No aflojéis a favor del diálogo y de la independencia".



Y Cuixart ha pedido "continuar con la serenidad, el coraje, el saber hacer pacífico pero sin renunciar nunca al deseo del pueblo. Es muy importante saber que todos sepan que los 'jordis' no son la causa".



"La causa por la que luchamos todos es para todos, y es el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación", añade su mensaje, aplaudido por los asistentes, entre los que estaban el Govern en pleno, la alcaldesa de Barcelona y la presidenta del Parlament.



Poco antes se ha leído un poema de Mario Benedetti '¿De qué se ríe?', una de cuyas estrofas se repite varias veces: 'Seré curioso / señor ministro / de qué se ríe / de qué se ríe', versos que los asistentes también han aplaudido.