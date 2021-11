La oposición carga contra el Gobierno por el pacto para subir las cotizaciones.

La oposición carga contra el pacto entre Gobiernos y sindicatos, que sin la presencia de la CEOE en la mesa de negociación ha pactado la subida de las cotizaciones. El Gobierno alcanzó este lunes un acuerdo con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del Factor de Sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones de 2013, informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El MEI constará de dos componentes. El primero consistirá en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032, como ha anunciado el Ministerio. Dicha aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes. Esta subida, aprobada con el rechazo de la patronal CEOE, se repartirá entre 0,5 puntos adicionales a pagar por la empresa, frente a un 0,1 del trabajador.

El PP critica que no 'cuenten' con la CEOE

El portavoz en el Senado del Partido Popular, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno de mentir porque había prometido que no se llevaría a cabo un proyecto de sostenibilidad de pensiones sin acuerdo con los agentes sociales y, aunque el acuerdo "está roto", sigue adelante y se va a firmar únicamente con los sindicatos.

Además, considera que la medida es un "impuesto al empleo" y que compromete la estabilidad económica del país. Maroto cree que el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos supondrá a los trabajadores "una reducción de la nómina todos los meses".

Ciudadanos ve el pacto como un "parche"

La formación naranja ha calificado de "parche" la subida de las pensiones. Así lo expresaba el portavoz del grupo en el Congreso, Edmundo Bal, que ha descrito el acuerdo como "un mecanismo de supervivencia" de Pedro Sánchez. También ha lamentado que la patronal no haya participado en la decisión, y asegura que es signo de una "ruptura del diálogo social".

Vox cree que el acuerdo "sacrifica a los jóvenes"

La formación ultraderechista también ha puesto el acento en la 'no participación' de la CEOE y piensa que dificulta la contratación al empresario. Además, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que esta medida no ayudará a reducir el desempleo en la población juvenil.

Por el contrario, ha defendido reducir las cotizaciones para generar más empleo y que las empresas se animen a subir los salarios. Según Vox, medidas en esta dirección animarían a las empresas a contratar y dar un futuro a muchos jóvenes "que están en sus casas" sin posibilidad de un empleo o de una formación, ya que no hay plazas de formación profesional suficientes,.

ERC lo considera insuficiente, mientras que Junts espera la letra pequeña

Esquerra Republicana cree que el acuerdo de pensiones alcanzado por el Gobierno con los sindicatos para subir las cotizaciones es "ostensiblemente mejorable", mientras que el PDeCAT no lo ha secundado, cuestionando las formas del Ejecutivo, y Junts ha dicho esperar a conocer "la letra pequeña" de la medida. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián cree que "no soluciona el problema de las pensiones", por lo que ha pedido al Gobierno "que no venda tanto confeti", invitándole a atender a sus propuestas para la reforma del sistema público de pensiones.

Unidas Podemos celebra el acuerdo

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado que el acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT para subir cotizaciones "garantiza que no va a haber recorte en las pensiones", recordando que el factor de sostenibilidad diseñado por el PP y que la reforma del Gobierno busca derogar "amenazaba con recortarlas seriamente".

UGT cree que el pacto da 'un respiro' al problema de las pensiones

En la misma línea que el Gobierno, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, considera que el acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), alcanzado la tarde del lunes entre el Ejecutivo y los sindicatos, ayudará a "dar estabilidad" al sistema de pensiones en España.