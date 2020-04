Pablo Iglesias pide perdón a los niños: "No hemos sido del todo claros"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido "perdón" a los niños españoles por la tardanza en adoptar medidas que les permitan salir de casa y por las diferencias de criterio que han retrasado la toma de decisiones. El también ministro ha asegurado que cuando el Gobierno se equivoca, tiene que rectificar.

Iglesias se ha dirigido a los menores para "pediros disculpas porque es verdad que en los últimos días no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo íbais a poder salir a partir del domingo a dar paseos".

El vicepresidente se ha mostrado sensible con la situación que están viviendo los más pequeños. "Sé que el confinamiento no está siendo nada fácil porque habéis dejado de ir al colegio y dejado de ver a profesores y amigos y familiares y tenéis que jugar en casa; no habéis podido salir y quiero daros las gracias".

"Quiero que entendáis que al tomar decisiones difíciles podemos hacer mal las cosas y queremos pediros perdón y dar las gracias por lo que habéis demostrado. No hemos hablado del papel tan importante de los niños y niñas portándoos bien en casa y haciendo un esfuerzo fundamental para volver a la normalidad. Creo que este domingo que podéis salir, el aplauso de toda la sociedad os lo merecéis".

A continuación, Iglesias ha relatado los supuestos en los que los niños podrán salir a la calle, guardando siempre las medidas de seguridad y las distancias recomendadas para evitar contagios.