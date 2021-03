Pablo Iglesias sobre Abascal por la ley trans: "Paca la Piraña hizo la mili"

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha centrado hoy su intervención en atacar al Ejecutivo a cuenta del proyecto sobre el colectivo LGTBi y ha asegurado que "degrada a las mujeres" desde el momento en que cualquiera puede decidir "por su propia voluntad que es mujer". Las mujeres que lucharon "tantos años junto a los hombres para alcanzar la plena igualdad de derechos no se pueden sentir representadas por el nuevo feminismo de su gobierno", ha recalcado al señalar que "ya solo queda Vox" para defenderlas. Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha querido contestar a Vox sobre la cuestión de la ley trans con una pregunta: "¿Sabe la diferencia entre Paca la piraña y el señor Abascal?". Y responde: "Paca la piraña hizo la mili".

Por otra parte la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado a Vox de ser ellos, y no el Gobierno, los que viven en la confrontación al amenazar al Ejecutivo andaluz con no aprobar nada si no aceptan el pin parental, poniendo en riesgo la gobernabilidad en esta comunidad: "Pues eso, poca democracia".

De este modo, Calvo ha respondido al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por poner en riesgo al país con la confrontación entre los dos socios, ya que -ha dicho- a Podemos "ya no le basta con ser casta, quiere ser gobierno y oposición a la vez". La vicepresidenta ha subrayado que este Gobierno "aporta estabilidad, gobernabilidad, 155 escaños legítimos y legales, la búsqueda de apoyos en el sistema parlamentario, en definitiva de-mo-cra-ci-a", ha subrayado separando las sílabas.

Espinosa de los Monteros ha intentado llevar a Calvo a la cuestión del feminismo, al ser esta la semana del Día Internacional de la Mujer, para cargar contra la ley que preparan sobre el colectivo LGTBi, pero la vicepresidenta se ha ceñido al enunciado de la pregunta y se ha limitado a señalar que ya que manifiesta tan buena disposición con el tema, "ahí le espera" cuando llegue al Congreso el proyecto del Ejecutivo, que será "pronto".

La también ministra de Presidencia ha retomado la pregunta del portavoz de Vox, insistiendo en definir "confrontación" como un grupo político que en su tierra, Andalucía, dice que a partir de las cero horas "no aprobará nada, ni en pleno ni en comisión" si no se hace lo que ellos quieren, al referirse al pin parental.