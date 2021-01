La picaresca de políticos y altos cargos que se saltan el protocolo de vacunación

Algunos políticos, alcaldes y directores gerentes de hospitales han aprovechado su cargo para saltarse los protocolos de vacunación establecidos por Sanidad, y si bien alguno de ellos ya han dimitido o han sido cesados tras disculparse, otros justifican su inmunización en que están en primera línea de la pandemia. El caso más sonado ha sido el del consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, que este miércoles dimitió tras vacunarse contra el coronavirus junto a altos cargos de su departamento argumentando que creía que entraba en el protocolo ministerial (otro personal sanitario o sociosanitario no de primera línea).

Por esto, el PSRM-PSOE presentará una denuncia ante la Fiscalía del TSJ para que investigue la vacunación contra la covid de 400 personas, entre ellos los directivos de la Consejería de Salud, saltándose el protocolo del Ministerio.

Ese mismo miércoles, los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa María, en Bilbao, Eduardo Maiz y José Luis Sebas, también dimitieron después de que se hiciera público que habían recibido la vacuna contra la covid-19 antes de lo que marca el protocolo de su administración. Tanto Sebas como Maiz habían sido concejales del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao antes de ocupar la dirección de ambos centros hospitalarios. Ambos enviaron un correo interno a los trabajadores de sus centros en los que pedían perdón si "en algo" se habían equivocado.

Este jueves, en Ceuta los principales partidos de la oposición en la Asamblea de Ceuta -PSOE y Vox- han exigido el cese del consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), e incluso del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, por la vacunación del consejero.

Otro tanto ha ocurrido en Molina del Segura (Murcia) donde Podemos, socio del Gobierno municipal, ha exigido la dimisión de la alcaldesa Esther Clavero, del PSOE, por haberse vacunado antes de lo que marca el protocolo. No obstante, en este caso, Clavero ha asegurado que fue vacunada por prescripción médica al ser una paciente oncológica y con una alta exposición social. Esta justificación no le ha servido a Podemos, que ha considerado que la alcaldesa utiliza su enfermedad "como excusa", ya que aún no es el turno de los pacientes oncológicos.

La vacunación del "personal esencial"

También este jueves el tema de saltarse los protocolos ha salpicado a Baleares. Si bien en este caso, el Govern ha considerado justificado que los gerentes y otros directivos de los hospitales más pequeños, como son los de Manacor, Inca y Mahón, se vacunaran junto al personal que trata directamente a pacientes con covid por estar muy expuestos al virus.

Según ha opinado el Servicio de Salud de Baleares, gerentes, directores médicos y directores de enfermería, aunque no atiendan directamente a los enfermos, son "personal esencial" para el funcionamiento de los hospitales. En la misma línea se ha pronunciado la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) que ha sacado un comunicado en el que considera "imprescindible" la vacunación de los equipos directivos, tanto como el resto de profesionales sanitarios.

Ya más centrados en los casos de políticos, el 18 de enero saltó a los medios un caso en Orihuela (Alicante) donde otro cargo público, en este caso el concejal de Sanidad, recibió fuera de turno la vacuna. El concejal José Galiano, del PP, se vacunó el 6 de enero en una residencia de mayores de Orihuela y, según sus palabras, lo hizo porque "había un sobrante de dos o tres dosis que se iban a desechar". "Antes de desecharlas, me preguntaron (el personal que las estaba administrando) si quería ponérmela y acepté", explicó entonces el concejal para justificar su conducta.

También en la provincia de Alicante, el PP ha pedido la dimisión de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, ambos del PSPV-PSOE, que se vacunaron contra la covid por el mismo motivo: había sobrantes de unidades en sus centros de salud. Con este escenario, Cs ha anunciado este jueves que promoverá en todos los parlamentos autonómicos una propuesta para que el plan de vacunación sea transparente y que los partidos se comprometan a cesar a cualquiera de los suyos que se vacune "saltándose la cola"

Mucho antes de que comenzara la campaña de vacunación, en el mes de octubre, la gestión de la covid y las restricciones a implantar ya provocó dimisiones, esta vez en la Comunidad de Madrid. Las divisiones en el Gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso a la hora de combatir el virus, provocó la renuncia del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Cs. Y antes de Reyero dimitió la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, contraria a la petición formulada a primeros de mayo de 2020 al Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 de desescalada.EFE