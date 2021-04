Enfermeras y el 'vacunazo' de Sánchez: "O doblamos turnos o no llegaremos"

El acelerón al plan de vacunación que pretende el Gobierno de cara al próximo verano despierta dudas entre quienes tienen que ejecutarlo. El sistema actual por el que se vacuna solo a unas horas determinadas y la falta de refuerzo de las plantillas "no será suficiente" para cumplir esa expectativa de tener al 70% de la población inmunizada a finales de agosto. Así lo aseguran fuentes de distintos colectivos sanitarios consultadas por La Información, que dejan claro que hay muchas variables a tener en cuenta. La llegada en los plazos establecidos de las dosis suficientes es una de ellas. Pero el colectivo de enfermeras avisa de que es aún más importante que se amplíen sus jornadas laborales. Todo porque no hay personal disponible en las bolsas para que se incorporen a los centros de salud. "O doblamos turnos y vacunamos a todas horas, o no se llegará", advierten.

Esta escasez de personal de enfermería es algo que llevan denunciando sus representantes desde antes de la pandemia. Con la llegada de la crisis sanitaria, se contrató a todos los profesionales que estaban esperando que les llamaran para acceder a un puesto. Desde entonces, en las bolsas de personal apenas hay sanitarios disponibles para que se sumerjan en la dinámica de las vacunaciones y refuercen a los que ya están dedicando parte de su día a día a ello. Lo que provoca que quienes están ahora tengan que encargarse de los millones de dosis extra que ha prometido Pedro Sánchez. Un aumento de envíos que les hace ser optimistas para cumplir el objetivo. Aunque insisten en que será muy difícil lograrlo con el diseño actual.

"No nos salen las cuentas tras lo que hemos vivido en estos meses, con retrasos y cambios de plan. Si aumenta la llegada de viales, se puede aumentar el ritmo solo con más personal disponible", explican desde el sindicato de enfermería Satse. Su portavoz, Ricardo Furió, asume que la única solución ante la imposibilidad de realizar contrataciones es que haya que doblar turnos. Algo que sería incluso más acusado en Madrid, que actualmente en los centros de salud solo se vacuna durante las tres primeras horas del turno de tarde. "Nosotros estamos encantados en hacer un esfuerzo más si con eso aceleramos el ritmo y podemos acabar cuanto antes con la pandemia. Si hacen falta más horas, las haremos para recuperar normalidad cuanto antes", señala Furió.

Lo que no quieren los profesionales es que alargar sus jornadas vuelva a salirle gratis a la administración. Las fuentes consultadas por esta redacción apuntan a que solo llevarán a cabo esta labor si se les ofrece una remuneración extra que compense esas horas que estarán vacunando fuera de su horario habitual. "En la mayoría de comunidades no se pagó nada cuando estuvimos trabajando a destajo en lo peor de la pandemia. En algunas hubo una paga extra, pero eso no ha llegado a la mayoría. Ahora no puede ser que nosotros nos prestemos a hacerlo y no haya una contraprestación", expone un sanitario. Una reclamación a la que suman la de contar con más días libres, dada la alta carga que se espera que soporten en las próximas semanas.

La otra circunstancia que puede impedir cumplir con los plazos de Moncloa sobre la que alertan es la llegada del verano. Para el periodo estival, la mayoría de sanitarios planificará sus vacaciones como suele ser habitual. Lo que puede suponer que haya una cierta ralentización en la administración de las dosis que reciban los ciudadanos. "Con todo lo que hemos pasado, la gente tiene que poder descansar. Y está claro que eso puede afectar al proceso si no contamos con más personal", señala Julián Ezquerra, del sindicato de médicos AMYTS. Para que las enfermeras que estén en sus puestos en verano puedan dedicarse a la vacunación, este doctor recomienda que se contrate a quienes acaban la residencia de medicina de familia para reforzar los centros de salud. "Así tendríamos más recursos disponibles", señala.

El planteamiento que ha explicado Pedro Sánchez para acelerar la vacunación pasa por un incremento considerable de la llegada de dosis. El primer paso se dará cuando comiencen a llegar viales de Janssen antes de que acabe el mes de abril. Moncloa espera que cada semana lleguen a España hasta tres millones de vacunas, aunque su primera previsión partirá de alcanzar los 2,5 millones. Después, la idea es que se incremente el ritmo bajo la premisa de que se aprueben las inmunizaciones desarrolladas por Sanofi y Curevac. El Ejecutivo también quiere ser más ambicioso con los recintos habilitados para los pinchazos. Por ese motivo está sobre la mesa el proponer a las comunidades que apuesten por grandes entornos que ya usan algunas de ellas, como los polideportivos.

El fin de este plan del Gobierno es desarrollar un sistema similar al de Estados Unidos: una vacunación masiva a cualquier hora y en cualquier lugar. Un deseo que comparten las enfermeras y el resto de colectivos sanitarios consultados por este diario. Su objetivo también es conseguir ese 70% de población inmunizada para finales de verano. Esos problemas de falta de personal y de un diseño que no favorece el proceso en más puntos lo impide. Pero hay otro asunto que ponen sobre la mesa y que les impide "multiplicarse". "Aún tenemos a un montón de pacientes por atender que no tienen nada que ver con el coronavirus. Los crónicos, los mayores y quienes sufren cualquier dolencia quieren y se merecen ser atendidos", señalan las fuentes consultadas. Por lo que insisten en dar un giro al proceso. Aunque eso suponga que tengan que echar más horas.