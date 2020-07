Podemos pide regularizar a los 600.000 migrantes que estaban en España el 14M

Unidas Podemos (UP) ha propuesto este miércoles en el Congresos conceder la nacionalidad por carta naturaleza a los inmigrantes que desempeñaron trabajos esenciales durante la crisis y conceder el permiso de residencia y trabajo a todos los que ya estuvieran en España cuando fue declarado el estado de alarma. El portavoz de UP, Pablo Echenique, ha explicado en una rueda de prensa que ambas medidas, de las que ha informado minutos antes de presentarlas al PSOE, podrían beneficiar a muchos de los 2,2 millones de extranjeros no comunitarios que hay en España y a unos 600.000 inmigrantes que carecen de autorización administrativa para residir en este país.

A preguntas de los periodistas, ha admitido la posibilidad de que los socialistas no estén de acuerdo con ambas propuestas, pero ha incidido en que la intención de su grupo es abrir el debate sobre un asunto que afecta a cientos de miles de personas que viven en una situación "muy difícil" en España y ha confiado en la capacidad de consenso de los dos partidos del Gobierno de coalición. "Si este es un punto en el que pensamos distinto, lo gestionaremos y hablaremos con la misma normalidad con la que hemos gestionado los anteriores", ha respondido.

Ha defendido que la actitud de un Gobierno progresista debe ser "valiente", y ha calificado de "decente, justo y patriótico" reconocer a los "héroes de la epidemia" como compatriotas y de "correcto y coherente" conceder el permiso de residencia y trabajo a quienes ya estuvieran en España, con independencia de su situación administrativa.

El dirigente de Podemos ha insistido en que con estas medidas se quiere destacar el trabajo y los derechos de "personas que típicamente son las olvidadas por las políticas públicas, los últimos de la sociedad, los donnadies, pero que contribuyen de igual manera que el conjunto de la población a la prosperidad y seguridad del país".

Ha apuntado que la emergencia social y económica supone una circunstancia excepcional que requiere tomar medidas extraordinarias para que "nadie se quede atrás" y ha asegurado que el Gobierno cuenta con el respaldo legislativo necesario para adoptar las dos medidas que propone el grupo confederal.

Además de ser una cuestión de "protección de los derechos humanos" y de "justicia social", Echenique ha resaltado que se ha demostrado que las políticas sociales son también la mejor política económica en economías con un fuerte consumo interno, como la española. Según ha dicho, "la irregularidad cuesta dinero al Estado" y la regularización de los inmigrantes podría suponer hasta 1.500 millones de euros de ingresos extras para las arcas públicas.

Como tercera medida complementaria, Unidas Podemos subraya en su iniciativa la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales de los departamentos que se ocupan de los trámites administrativos relacionados con las personas migrantes. De este modo, quiere que se reduzcan "de forma significativa" los plazos de resolución, que actualmente son "larguísimos".