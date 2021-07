PP y Cs se unen a las manifestaciones en Madrid en contra del gobierno de Cuba 

Más apoyos políticos desde España. Las protestas contra el Gobierno cubano en Madrid han vuelto a producirse este miércoles por tercer día consecutivo frente a la Embajada de Cuba en España y se han sumado a ella esta vez líderes políticos del Partido Popular y Ciudadanos, además de Vox, que la ha respaldado días anteriores.

La manifestación, que según datos de la Policía Nacional ha condensado a alrededor de 200 personas, ha comenzado sobre las 20.00 horas y ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Díaz-Canel. El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha acudido junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para mostrar apoyo a los ciudadanos cubanos dadas las "atrocidades" que han ocurrido en la isla y PARA criticar el comportamiento del Gobierno que "mira para otro lado".

En concreto, Bal ha explicado en declaraciones a los medios -que recoge Europa Press- que, en este caso, España es el "principal valedor" de todos los países iberoamericanos en la Unión Europea y que, por tanto, no comprende por qué se trata "este tema" como si no fuera con España. En este sentido, ha enfatizado que, aunque el Gobierno español no esté "al lado de los cubanos", España "sí está al lado de los hermanos cubanos defendiendo este movimiento de libertad, de derechos y de democracia".

No se puede defender la libertad si se es incapaz de denunciar su ausencia. La causa de los demócratas cubanos existe porque en Cuba hay una dictadura.



Estamos con vosotros, hoy y siempre🇪🇸🇨🇺#SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/HJUxivnSLb — Edmundo Bal (@BalEdmundo) July 14, 2021

Así, ha condenado las "atrocidades" que se han cometido estos días. En concreto, se ha referido al "descontrol" de las fuerzas paramilitares cubanas que "ya cuentan con la muerte de un manifestante". Aunque, ha explicado que "seguro que han debido morir muchas más" dada la "opacidad del régimen".

"Que Sánchez abandone la ambigüedad"

El PP de Madrid también ha mostrado su apoyo al pueblo cubano y ha expresado su "profunda preocupación" por la situación de Cuba y su "firme rechazo" al llamamiento al combate del presidente Díaz-Canel. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP de Madrid, Mari Mar Blanco, ha recordado que "Cuba es una dictadura y durante los últimos sesenta años se tortura en las cárceles a inocentes y se reprime con palos en las calles las protestas pacíficas que piden democracia y libertad".

"Exigimos al Gobierno de Sánchez que abandone la ambigüedad, ya que evita de manera sonrojante llamar a las cosas por su nombre por las imposiciones de su socio comunista, y que actúe sin equívocos del lado de la libertad, la democracia y los Derechos Humanos", ha añadido Blanco.

Además, el PP ha presentado una declaración institucional en ayuntamientos y parlamentos regionales para exigir a la dictadura cubana el cese de la represión a la población. Han hecho hincapié en que llevan "muchos años apoyando la causa cubana ya que fue quien lideró la posición común de la UE hacia Cuba". Por ello los 'populares' solicitan también al Gobierno de España que lidere en la UE el respaldo al pueblo cubano que desde el pasado domingo grita unido "Patria y Vida".

Asimismo, han aprovechado para denunciar "las restricciones económicas que el régimen cubano impone a sus propios ciudadanos dificultando su desarrollo y prosperidad económica y que no está motivado por ninguna sanción internacional".