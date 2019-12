PSOE y ERC admiten avances para lograr soluciones al "conflicto político" catalán

PSOE y ERC ya tienen pensado el camino a seguir para "encauzar el conflicto político sobre el futuro de Catalunya". Así lo asegura el comunicado conjunto que han difundido ambos partidos tras su tercera reunión de este martes, que se ha celebrado en Barcelona en medio de un gran misterio sobre la hora y el lugar del encuentro. Un texto en el que no hay referencias a la abstención que quieren conseguir los socialistas de los independentistas en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Y que no refleja la convocatoria de una nueva reunión para las próximas fechas.

Este tercer encuentro entre PSOE, PSC y ERC es el primero en el que todos los implicados han decidido lanzar un único comunicado pactado, cuando en las dos ocasiones anteriores cada parte mostró su visión sobre lo acontecido en las conversaciones. La otra novedad es que no hay referencias al pacto para permitir la gobernabilidad de los socialistas, además de no emplazarse a ninguna otra fecha próxima para volver a verse. Lo que encaja con el aviso de Esquerra de no quería tener prisa en las negociaciones, situando un posible acuerdo para investir a Sánchez ya en el mes de enero.

Ninguno de los partidos implicados en la negociación tampoco se ha referido a las exigencias de los independentistas, que en los últimos días reiteraron que seguirían con su plan. Este contempla la creación de una mesa de negociación entre Gobierno central y Govern catalán y tratar la situación de los políticos catalanes presos condenados por el procés. Es decir, han planteado "hablar de todo". Algo que los socialistas no han rechazado, volviendo a repetir que lo ocurrido en Cataluña es un "conflicto político" y no una "crisis de convivencia", como señaló Sánchez antes del 10-N.

A la reunión han asistido los mismos negociadores que en las anteriores. Por el lado socialista, han acudido Adriana Lastra y José Luis Ábalos por el PSOE y Salvador Illa por el PSC. Los dirigentes de ERC que han departido con estos han vuelto a ser Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep María Jové. Vilalta fue la que este lunes avisó, a solo 24 horas de este encuentro, de que no iban a tener prisa y que querían llevar la negociación con calma. Lo que suponía discutir "hasta el mes de enero" todos los aspectos que puedan facilitar el entendimiento para que los republicanos se abstengan en la investidura de Sánchez.

Este último intercambio entre socialistas y republicanos ha estado marcado por el secretismo sobre la hora y el sitio en el que se iban a sentar a la mesa. Finalmente se han visto en la sede del Área Metropolitana de Barcelona, emplazamiento desvelado a las 10h. A esa misma hora ha empezado la reunión, dos horas antes de la convocatoria que los dos partidos habían mandado a los medios. Finalmente, a las 12h han dejado acceder a los reporteros gráficos para tomar imágenes durante un receso.

La falta de concreción sobre cuándo volverán a compartir mesa de negociación complica aún más que el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos eche a andar antes de que termine 2019. La abstención de Esquerra es imprescindible para que la investidura salga adelante. Por eso Sánchez y Pablo Iglesias fueron retrasando la fecha del debate de la misma de mediados de diciembre hasta la última semana del año. Pero el aviso de ERC de que quieren hablar todo con más calma fue el jarro de agua fría definitivo a ese anhelo de tener un Consejo de Ministros renovado para el comienzo de 2020.