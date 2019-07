PSOE y Podemos se estancan en la negociación clave: "No hay avances"

Los teléfonos móviles están apagados. Todas las agendas despejadas, desde la del presidente en funciones a los ministros. Lo mismo ocurre en Unidas Podemos. El lugar elegido para negociar 'in extremis' es un sitio "discreto". Aquí se está negociando la investidura. La elección de Pedro Sánchez como presidente se está decidiendo en este momento. Pero, en este instante, los contactos no avanzan, sino todo lo contrario: están estancados.

PSOE y Unidas Podemos siguen sin ponerse de acuerdo. Así lo confirman fuentes del partido morado, que afirman que "no está habiendo avances". "Hay que ser prudentes y no levantar las expectativas porque no está habiendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE". Minutos antes de las 14 horas los negociadores pararon para comer y reanudarán la reunión por la tarde.

La reunión capitaneada por Carmen Calvo y Pablo Echenique no permite, por tanto, extraer conclusiones claras cuando quedan apenas 24 horas para cerrar un acuerdo. O hay Gobierno de coalición o Sánchez fracasará por segunda vez en una investidura. En este momento, pasado el mediodía, los equipos siguen encerrados en ese lugar sin concretar.

Hacienda, Trabajo, Ciencia, Transición Ecológica...

Unidas Podemos quiere ministerios de peso y cargos representativos. No aceptarán ser un "mero elemento decorativo" en el futuro Ejecutivo. Sus deseos son claros y así se los ha expresado a los negociadores de Sánchez: una vicepresidencia de calado, no solo "decorativa", y hasta dos ministerios con enjundia. Los deseados: Hacienda, Trabajo, Ciencia o Transición Ecológica. De momento el PSOE ha aceptado entregar una vicepresidencia de carácter social a Irene Montero, algo que no es suficiente para los morados.

En las filas socialistas la postura mantenida hasta ahora es la siguiente: sí a esa vicepresidencia social a Irene Montero, pero completada con dos más, una política y otra económica que podrían recaer en Carmen Calvo y María Jesús Montero. ¿Y qué ministerios podría ceder Sánchez a Unidas Podemos? En el PSOE descartan entregar a sus rivales departamentos considerados "de futuro". Es decir, sobre los que pilotará el proyecto económico que presentó el candidato en la tribuna este lunes. A saber: Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica y Ciencia, los mismos que quiere Iglesias.

Las pretensiones iniciales de UP chocan, por tanto, con la disposición del PSOE. Uno de los dos va a tener que ceder claramente o no habrá acuerdo. "Cada uno tiene que ser consecuente con los apoyos que tiene", repiten una y otra vez los socialistas tras los resultados del 28 de abril y, especialmente, tras lo sucedido el 26 de mayo.