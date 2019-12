Fin del veto: Puigdemont, Comín y Puig recogen sus actas de eurodiputados

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y LLuis Puig han recogido sus actas de diputados este viernes en el Parlamento Europeo, tras el levantamiento de la prohibición de acceso a esa institución europea: "Cada minuto cuenta porque se están violando derechos fundamentales", ha reiterado el expresident a los medios, a su llegada a la sede de la Eurocámara. Los tres políticos catalanes han cruzado las puertas del Parlamento acompañados por la eurodiputada belga Assita Kanko, del partido nacionalista flamenco N-VA.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal General de Unión Europe, Gonzalo Boye, el abogado del expresient, ha afirmado que su cliente "tiene inmunidad plena para moverse" por la Unión Europea, incluida España, pero le ha aconsejado no entrar al país porque "no se fía" de que el Supremo la vaya a respetar. En una entrevista en Radio Euskadi, Boye ha opinado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha evidenciado que "ya en abril " tanto Oriol Junqueras como su cliente "tenían inmunidad" y que el juicio en el TS no debió de celebrarse.