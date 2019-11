Las frases de Albert Rivera en su adiós: "La vida es mucho más que la política"

Solo. Mirando al cielo y escuchando un largo aplauso de más de un minuto. Así se ha despedido Albert Rivera de la presidencia de Ciudadanos, del Congreso de los Diputados y de la vida pública. En un mensaje muy personal que ha acabado con un "Hasta siempre, hasta luego, hasta pronto" y un "Viva la libertad" también ha dejado estas frases:

- "La vida es mucho más que la política: la tuve, la tengo y la tendré"

-"No seré el presidente de las familias pero si seré mejor padre, pareja, hijo, amigo"

-"Permitidme que me dedique a los que más quiero, mi familia"

-"Esto es una parada y una estación para seguir el camino"

- "A quien le escogen para liderar un proyecto no se puede esconder"

-"Dimito como presidente de Cs para que este proyecto elija el futuro y el rumbo"

- "Cuando hay éxitos en un proyecto colectivo son de todos pero los líderes también saben que los malos resultados son del líder"

-"Hay gente que puede pensar que es injusto. Hay quien puede pensar que es muy justo. Sea lo que sea es lo responsable y me enseñaron a ser responsable"

-"Cada vez que he entrado en el Congreso me he pellizcado del orgullo y honor que supone servir al pueblo español. Y alguien así no puede asumir ser diputado solo por una nómina"

-" Nunca estuve en política atornillado a un escaño. Hoy se puede comprobar"

-"Como dice Obama, si para ganar tienes que dividir a la gente vas a tener un país ingobernable"

-"No podemos dividir a los españoles en rojos y azules. Hoy más que nunca me reafirmo. Yo he sido de tender puentes, hasta la saciedad"

- "Dejo la política y la vida pública en coherencia con lo que soy y lo que pienso"

-"La vida es mucho más que la política. Tengo vida, la tuve la tengo y la tendré lejos de la política"

- "Ha llegado el momento de servir a otra gente como a mis padres que dejen de sufrir, a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de los que debería y menos fines de semana, a mi pareja que ha estado a mi lado aguantándolo todo, a mis amigos que me veían por la tele y ahora quiero que me vean en una reunión o tomando un vino"

-"Yo quiero ser feliz"