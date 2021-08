Robles admite que la evacuación de los colaboradores afganos es muy compleja

La situación para los afganos que prestaron servicio a España y deben llegar al aeropuerto de Kabul para escapar del país es "dramática", con "check points" de los talibanes, entradas al aeródromo "colapsadas" y avalanchas. Así lo ha admitido la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar este viernes las razones de que no se haya evacuado a más afganos en los dos aviones españoles que ya han partido desde Kabul. En una entrevista con Radio Nacional, la titular de Defensa ha ilustrado el "caos" que se vive en las inmediaciones del aeródromo con la vivencia de uno de los colaboradores afganos, ya evacuado junto a su familia, y que ha sufrido la pérdida de su hija, fallecida en una avalancha.

También ha relatado cómo un comandante del ejército español veía "a lo lejos" a afganos con los que había trabajado sin poder ayudarles. "Era imposible, ni los intérpretes podían dar un paso a la puerta, ni nosotros podíamos hacer nada para ayudarles porque era una multitud, una avalancha". Establecer un corredor seguro para que los afganos puedan acceder al aeródromo "sería lo ideal pero en este momento es imposible", ha dicho Robles. "Fuera del aeropuerto no hay ningún control de la situación, en Kabul ciudad no hay nada, más que el control talibán".

Robles ha explicado que España tiene buena cooperación con el resto de países presentes en el aeropuerto, bajo control estadounidense, y ha detallado que los británicos han colaborado para facilitar el acceso de algunos de los afganos evacuados en el segundo vuelo español, con 110 personas a bordo. También ha aludido la ministra a las "buenas" relaciones con Estados Unidos, que pese a que tenía previsto abandonar el aeropuerto el 31 de agosto, ha comunicado que no se marchará hasta que llegue la última persona que tenga que dejar el país. Estados Unidos tiene la "presión", ha apuntado Robles, de evacuar a 50.000 personas.

Robles también ha pedido "confianza" a los colaboradores afganos que siguen a la espera de ser evacuados por España y "que esperen donde estén", al tiempo que ha recalcado que el compromiso del Gobierno es enviar los vuelos que sean necesarios para "no dejar a nadie atrás". El diario 'The New York Times' reveló este jueves que los talibán buscan casa por casa a personas que han trabajado con las fuerzas de EEUU y de la OTAN. También amenazan con matar o arrestar a sus familiares si no las localizan. La fuente del NYT es un documento confidencial de la ONU fechado el pasado miércoles y fue elaborado por el Norwegian Center of Global Analyses, un grupo asesor de amenazas que provee información de inteligencia. Los insurgentes tienen una lista de personas y localizaciones y van puerta por puerta "arrestando y/o amenazando con matar o arrestar a miembros de la familia de las personas objetivo a menos que se entreguen ellos mismos a los talibanes".

Mientras, la desesperación crece en torno al aeropuerto de Kabul, escenario de tensión y violencia. Los talibán mantienen este viernes su férreo control de los accesos al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, donde miles de afganos intentan acceder de forma desesperada, buscando atravesar un cordón insurgente en el que se registran disparos al aire o latigazos. El Ministerio de Exteriores alemán ha reconocido que la situación en torno al aeródromo sigue siendo "peligrosa y volátil" y la Embajada habla de un contexto "extremadamente confuso", como atestigua una persona consultada por la agencia de noticias DPA y que ha alertado de una desesperación creciente en las inmediaciones.

Unas 10.000 personas están tratando de abandonar Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes y se agolpan en el aeropuerto, según la ONG italiana Emergency, cuyo centro para víctimas de guerra en la capital afgana continúa recibiendo heridos de bala. "El aeropuerto sigue siendo un caos. Parece que alrededor de 10. 000 personas están todavía tratando de tomar cualquier vuelo que les lleve fuera del país", dijo este viernes la ONG en un comunicado, antes de referir que la afluencia de heridos en el hospital ha descendido en las últimas horas, aunque han llegado varios con heridas de bala.

En el último avión español que ha partido desde Kabul viajan tanto colaboradores afganos de España como los que han trabajado con instituciones europeas, y una vez en Dubái, se contará con un listado más detallado, aunque no se dan más datos por "prudencia" ya que hay en juego vidas humanas.