Robles: "Occidente ha fracasado y  mucha gente va a quedarse atrás"

"Estamos haciendo lo sobrehumanamente posible para sacar al mayor número de personas". La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoce una vez más que va a ser "imposible sacar a todas las familias afganas" del aeropuerto de Kabul donde "cada vez se hace más difícil poder acceder". En declaraciones a Espejo Público ha relatado que incluso llegando a las puertas son muchos los que acaban dándose la vuelta por lo imposible que les resulta continuar por los controles talibanes pese a tener el visado. Robles ha sido tajante al asegurar que "es un gran fracaso de Occidente. Ha fallado. Hemos fracasado".

"El pueblo talibán va a hacer todo lo posible para violar los derechos humanos de todas las personas". Desde ese punto de vista invita Robles a hacer una reflexión de "lo que ha pasado sin paños calientes". Y recuerda que "España ha tenido 102 muertos en Afganistán y el mejor homenaje que podemos hacer es traer al máximo de personas posibles". Habla de un riesgo de violencia cada día mayor con el riesgo de atentado que es "incontrolable" y no se cree el mensaje talibán de normalidad: "Será terrible la situación para las niñas y mujeres y se vivirá y un retroceso de 20 años porque hablan de normalidad pero dentro de la sharía".

Relata que está siendo una "lucha titánica" para poder sacar todos los afganos posibles. "Hoy es prácticamente imposible llegar al aeropuerto de Kabul y personas con bebés que han estado horas a la puerta para poder entrar han llegado los talibanes y han disparado y les han agredido y algunos se han vuelto. Otras trabajaron para el Ejército español fuera de Kabul y han tenido que hacer un esfuerzo para llegar tras tres horas de viaje y algunos han entrado y otros no e incluso les hemos perdido la pista porque durante todo el viaje hay muchos controles talibanes y no sabemos lo que ha pasado... y así miles de personas".

La ministra ha puesto en valor el enorme esfuerzo de las Fuerzas Armadas. "Nuestros soldados se están jugando la vida. Sabemos que no vamos a poder sacarlos a todos. No vamos a poder porque no depende de nosotros. No podemos hablar de una familia o dos sino de cientos de familias que llegan pero se van a quedar otras muchas familias. Todos sufrimos y hemos llorando mucho, créame". E insiste en que los soldados españoles están haciendo un "esfuerzo sobrehumano y poniendo en riesgo su propia vida sin regatear ningún esfuerzo como hacen siempre los militares".