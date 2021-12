Rodríguez intenta calmar y asegura que no es necesario poner más restricciones. 

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, hace un llamamiento a la calma ante el aumento de contagios y la llegada de la nueva variante ómicron a España y considera que con la estrategia actual y la alta tasa de vacunación, este país aguantará la nueva "embestida del virus" y no será necesario aplicar medidas más restrictivas de cara a la Navidad como ocurre en otros países europeos: "No estamos en otras hipótesis". No obstante, reconoce que el Ejecutivo observa con preocupación el incremento de los contagios y la expansión de la nueva variante ómicron, pero cree que si se mantienen con vigor las recetas que han funcionado hasta ahora, especialmente las vacunas, no será necesario aplicar restricciones duras que limiten "derechos y libertades".

"Cuando limitamos derechos de la ciudadanía hay que ser absolutamente escrupulosos", asegura la portavoz del Gobierno, que apuesta por conciliar la protección de la salud con la actividad económica. Por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos de cara a este puente festivo y a las próximas fiestas navideñas en el que todos podemos tener tendencia a "relajarnos". "Si nos relacionamos de la manera responsable que ha tenido la sociedad española hasta ahora, con vacunación, mascarilla, lavado de manos, distancia social, ventilación.....creo que podremos aguantar esta nueva embestida del virus", remarca.

Modelo de financiación autonómica "caducado" desde 2014

Respecto a la reforma de la financiación autonómica, Rodríguez asegura que debe buscar un sistema equitativo y que "permita la sostenibilidad financiera de los servicios más esenciales que tienen que prestar" las autonomías. Así, asegura que hay veces en que se habla de la financiación autonómica "sin atender al objetivo de la financiación", ya que, según ella, se debe "hablar de la calidad en la prestación de los servicios" que se dan a la ciudadanía, tales como educación, sanidad y servicios sociales. "Los principios están en la Constitución y tienen que ser una financiación equitativa y que permita la sostenibilidad financiera de los servicios más esenciales que tienen que prestar las comunidades autónomas", agrega.

Según la portavoz del Gobierno, el nuevo sistema de financiación autonómica debe garantizar la prestación de los servicios que son competencia de las autonomías y que debe recibir cualquier ciudadano "viva donde viva". Tras reconocer que el cambio del modelo de la financiación autonómica es un "proceso complejo y pendiente", ya que está caducado desde 2014, la titular de Política Territorial afirma que, mientras que se llega a un nuevo modelo, el Gobierno continuará mostrando un "compromiso absoluto" con los recursos que deben disponer las autonomías.

En este sentido, asegura que en los últimos cuatro años -si también se incluyen los presupuestos de 2022- las autonomías recibirán "un 36% más de recursos que lo hicieran en la anterior legislatura", presidida por Marino Rajoy. Para lograr un nuevo sistema de financiación autonómica, a juicio de Rodríguez, es necesario tender puentes, sin frentes y con un consenso previo: "Si lo planteamos en los escenarios en los que se está planteando, absolutamente distintos y dispares, no podríamos alcanzar un punto de acuerdo".

En cuanto a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma la segunda o la tercera semana de enero, tiene "confianza" en que los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés, y del País Vasco, Iñigo Urkullu, "acudirán definitivamente" a esa cita. "Tanto los catalanes como los vascos merecen que sus presidentes se sienten a la mesa en aquellos foros donde se está hablando de asuntos importantes para ellos, para el desarrollo de sus territorios, de sus economías, en definitiva, de intereses que son de toda España, pero que afectan particularmente a todos los territorios", sostiene la portavoz del Ejecutivo.

Rodríguez resalta igualmente el "papel fundamental" de los Ayuntamientos, por lo que defiende que, al mismo tiempo que se aborde la financiación autonómica, tiene que afrontarse la financiación de las entidades locales y aclararse su régimen de competencias. En este sentido, avanza que están trabajando para que el Consejo de Ministros aborde antes de concluir este año una ley para los pequeños municipios, aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes. Se trata, según Rodríguez, de dotarles de un estatuto con el objetivo final de atender una circunstancia "importante, que tiene que ver con el reto demográfico, con la fijación de población en los núcleos de menor población".

Hasta el final de la legislatura

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el PSOE se siente con "mucha fortaleza" ante cualquier expectativa electoral en el futuro aunque está convencida de que "queda mucho para eso" y que el Gobierno agotará la legislatura pese a las tensiones con algunos socios, como ERC. No tiene ninguna duda de que el PSOE llegará a un acuerdo con ERC y con otras fuerzas para sacar adelante la Ley Audiovisual y despejar en el Senado el camino de unos presupuestos vitales para garantizar el crecimiento económico, gestionar los fondos europeos de recuperación y dar estabilidad política.

En este contexto, lamenta que el Gobierno andaluz del "popular" Juan Manuel Moreno no haya sido capaz de sacar sus cuentas públicas, a pesar del "ofrecimiento" de colaboración del PSOE. "Con el respeto absoluto a otras administraciones y a otro Gobierno, insisto en que es bueno que las comunidades autónomas saquen adelante sus cuentas porque no son unas cuentas ordinarias", ha remarcado. Y aunque admite que el presidente de la Junta de Andalucía tiene potestad para convocar elecciones anticipadas, sí opina que al igual que ocurre en el conjunto de España también sería bueno mantener una estabilidad política y agotar la legislatura. "Dotar de estabilidad a las citas electorales es también positivo", subraya.

"Pablo Casado está en quiebra"

La sucesora de Carolina Darias también ha cargado contra el Partido Popular y asegura que al Ejecutivo le gustaría contar con una "oposición leal" y con sentido de Estado pero no es posible con un PP y un Pablo Casado "en quiebra" y que solo está pendiente "de sí mismo" por las luchas internas en el partido. "Quien creo realmente que está en quiebra es el señor Casado, el PP, su reputación como partido y alternativa de Gobierno", denuncia Rodríguez en una entrevista con Efe.

Para la también ministra de Política Territorial, España está en un momento en el que precisa que todos los dirigentes políticos estén trabajando en una misma dirección y sin embargo, lamenta, el Gobierno nunca puede contar con el PP. Recalca Rodríguez que lo que le reclama al PP no es diferente a lo que el PSOE ofrecía al Gobierno de Rajoy cuando los socialistas estaban en el otro lado. "Le demandamos al señor Casado que esté más pendiente de España que de sí mismo porque en este momento no atiende otra cosa que no sean las peleas con la señora Ayuso", critica.