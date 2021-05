Rosell, tras los últimos crímenes: "Es el momento de controlar a los agresores"

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera que tras los asesinatos machistas de la última semana -que podrían elevarse a seis si se confirma el de una mujer de Zaragoza- es "el momento de controlar más a los agresores". En declaraciones en la Cadena Ser, Rosell considera que deben mejorarse los protocolos de protección porque en algunas comunidades están "muy desactualizados" para dar respuesta a las necesidades de las mujeres.

"Los protocolos de protección siempre pueden mejorar; hemos detectado que había varias mujeres detectadas como víctimas de violencia de género en varios ayuntamientos que no estaban relacionados entre sí". Para Rosell, se pone demasiado el acento en la denuncia. "Es una puerta (policial y judicial) para la salida de la violencia pero no debe ser la única para solucionar el problema de la violencia porque es una puerta muy estrecha para muchas mujeres que no tienen la posibilidad denunciar, como las mujeres que están en situación irregular".

"Una denuncia no puede proteger como todo un Estado", ha aseverado la responsable de la Delegación de Gobierno, quien ha opinado que "el sistema solo atiende llamando a las víctimas; quizá sea el momento de controlar más a los agresores". De confirmarse el asesinato, este fin de semana, de una mujer de 35 años en Zaragoza, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 14 en 2021 y a 1.092 desde 2003.

"Sin minimizar el problema, es el año que menos víctimas ha habido desde que se computan", ha recordado. Tras el fin del estado de alarma, para la delegada se recupera la normalidad en todos los ámbitos, como en la violencia de género que había descendido en ese periodo, y ha alertado de que las situaciones de separaciones y divorcios son especialmente peligrosos para "unas víctimas que no encuentran todo el apoyo social y la sensibilidad que debían".

Rosell ha lamentado que algunas comunidades llevan "una dinámica de recortar, de perseguir a las víctimas y después llevarse las manos a la cabeza. Las mujeres se tienen que sentir más escuchadas y más acompañadas por el sistema".