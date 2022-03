Robles responde a Belarra que "el único que está haciendo la guerra es Putin".

Enésima crisis del gobierno de coalición. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este lunes a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que "el único que está haciendo la guerra" es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien ha acusado de estar perpetrando "una masacre" entre la población civil ucraniana ante la que España y toda la comunidad internacional no pueden "mirar hacia otro lado". Robles ha respondido así en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, a las palabras de Belarra señalando al PSOE como el "partido de la guerra". "El único que está haciendo la guerra es Putin", ha subrayado la ministra de Defensa, que además ha advertido de que no solo se puede "hablar" de la paz sino que hay que "trabajar por ella", como asegura que está haciendo el Gobierno, la ciudadanía y también las Fuerzas Armadas.

Robles considera que la postura en contra del envío de armas a Ucrania de Belarra y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, son posiciones "puramente individuales", porque la postura del Ejecutivo la marca de forma "clara y contundente" su presidente, Pedro Sánchez. "El verdadero mensaje es la unidad frente a Putin, luego habrá opiniones individuales, particulares, con perspectivas de consumo interno dentro de su grupo", ha apuntado en referencia a las ministras de Podemos.

Además, ha dicho no saber lo que significa la "diplomacia de precisión" de la que habló Irene Montero y ha recordado que las vías diplomáticas fueron "incesantes" hasta el final. "Hay que recordar a las personas que lo han olvidado que España apoyó fervientemente la vía diplomática -ha subrayado-. Cuando oigo hablar de diplomacia igual no conocen con detalle todo lo ocurrido". En cualquier caso, ha insistido en que Putin es quien está "vulnerando todas las normas básicas del derecho internacional" y merece incluso una respuesta en los tribunales penales internacionales. Ahora, las vías diplomáticas "van a seguir" pero mientras la comunidad internacional no puede permanecer "impasible". "Cualquier persona con un mínimo sentido humanitario no puede mirar a otro lado ante el drama humano que estamos viendo en Ucrania", ha reivindicado.

En este contexto es en el que España ha enviado este fin de semana "material ofensivo" que ya está en manos de los ucranianos tras su traslado hasta un país fronterizo. Tras ello, Robles ha dejado en el aire la posibilidad de nuevos envíos, ya que "el panorama es cambiante" y se irán tomando decisiones "en función de los acontecimientos". "Lo que tiene que quedar claro es que la posición de España es la posición de unidad de la Unión Europea y OTAN, que es la solidaridad total con los ciudadanos ucranianos que están sufriendo -ha insistido-. La única manera de trabajar por la paz y defender la paz es la solidaridad con Ucrania, proporcionarles material y acoger a los refugiados que quieran salir de su país".

"No mirarse el ombligo"

Con ello, considera que plantear esta situación desde el punto de vista de política nacional sería "de visión muy corta". "Es momento de altura de miras, dejar de mirarse el ombligo y ayudar a la población de Ucrania", ha advertido. Además, ha evitado comprometerse a una subida del gasto en Defensa en España y ha recordado que ya se incrementó un 7 por ciento en los Presupuestos para 2022. Y ha reconocido que España no alcanzará el 2 por ciento del PIB en inversión en defensa como pide la OTAN, pero ha reivindicado su importante contribución en personal a las misiones de la Alianza Atlántica.

En la invasión de Ucrania, ha explicado que la OTAN está dando respuestas "muy medidas y muy responsables" que "no contribuyan a incrementar más la violencia y la masacre de ciudadanos", bajo la premisa de que nunca podrá haber participación de las tropas de la Alianza en territorio ucraniano.