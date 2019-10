Sánchez sigue su campaña y lamenta que los pensionistas sean víctimas del parón

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que este fin de semana propondrá al resto de partidos políticos un plan para "vencer el bloqueo" político, consistente en que se comprometan con la formación de un nuevo Gobierno en el mes de diciembre.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Sánchez ha propuesto suspender las vacaciones parlamentarias para que los meses de diciembre y enero sean hábiles en las Cortes con el objetivo de que el nuevo Gobierno pueda presentar un techo de gasto "a principios de enero", como paso previo para contar con unos nuevos Presupuestos aprobados "cuanto antes".

Al ser preguntado sobre las alertas de la OCDE sobre los síntomas de 'fatiga' en la economía española, el presidente del Gobierno en funciones ha dicho que en el Gobierno "están con los ojos atentos" y que no pueden caer en la "complacencia" pero señala que tampoco es necesario alarmar a la población.

Ha defendido también en la entrevista que la propuesta de subir las pensiones conforme al IPC "no es una medida electoralista" y lamenta que sean los pensionistas víctimas del bloqueo político. No ha querido ahondar sobre si se puede aplicar esta reforma si después de noviembre no se forma un Gobierno. Ha dicho que "no le cabe en la cabeza" que en las elecciones de noviembre todavía hayan partidos que estén dispuestos a "bloquear la situación política del país".

