Sánchez acelera en la carrera de chips con una cumbre con Samsung en Seúl

En plenas negociaciones por atraer inversores a través del PERTE Chip, el Gobierno acelera por sellar acuerdos rápidos. La próxima semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Industria, Reyes Maroto, viajarán a Corea del Sur para reunirse con la cúpula directiva del gigante de semiconductores Samsung. La carrera por atraer una fábrica lleva ya varios meses y en España está en juego más de 12.000 millones procedentes de Europa. El lugar elegido para la cumbre será en su fábrica más importante, situada a las afueras de la capital coreana Seúl.

Fuentes del Gobierno reconocen el fuerte potencial económico de Corea del Sur. Al encuentro no acudirán empresas españolas, pero afirman que hay un interés indudable por que se logre un acuerdo con Samsung y se decida por España para invertir. A la cita llegan tras conseguir el sí de la norteamericana Cisco para instalar en Barcelona un centro de diseño de chips. Un anuncio que permitirá ayudar a crear ese ecosistema tecnológico. No obstante, la principal preocupación del Gobierno sigue siendo la construcción de una fábrica que no llega. Las mismas fuentes del Ejecutivo definen Samsung como uno de los grandes 'players' del mercado y todo un referente en la producción y en el diseño de chips.

No es la primera reunión que mantendrá Sánchez con el CEO de la compañía, Jong-Hee Han. De hecho, el pasado septiembre ambos se reunieron en La Moncloa. En dicha cita se emplazaron para volver a reunirse pronto. Así, apenas dos meses después el líder español se verá de nuevo las caras con el empresario surcoreano. Según fuentes de Moncloa se espera un encuentro largo, donde se profundicen las relaciones entre Samsung y España y se hable de posibles inversiones. El objetivo es conseguir una relación mucho más cercana con la empresa ante la competitividad que hay en Europa por fabricar chips, que se ha marcado producir el 20% de los semiconductores del mundo tras la crisis sufrida de suministros.

Desde el Gobierno reconocen que cuentan con un PERTE chip que puede ayudar a convencer al gigante asiático. Después de la visita a la fábrica, la delegación española tiene preparado un foro empresarial en Seúl donde asistirá la compañía de seguros del Gobierno, CESCE, y en el que se esperan firmas de diversos acuerdos. Por otro lado, aprovecharán el viaje oficial para impulsar los intercambios comerciales, que están hoy valorados en torno a los 4.600 millones de euros. Moncloa califica la visita a Corea de importante desde el punto de vista económico y empresarial.

Directivos de la compañía Samsung en una fábrica de chips de Corea del Sur. SAMSUNG

En el sector de chips en España muestran cierta incertidumbre. "No nos inquieta la situación, pero sabemos que la operación no es fácil. Ya lo hemos visto con el PERTE del vehículo eléctrico. Se necesita tiempo, todo el mundo pelea muchísimo por atraer fábricas. Es normal que cueste. Hay países muy avanzados en este tema como Holanda, Alemania, Francia o Italia y nosotros estamos compitiendo contra ellos. Existe la posibilidad de que al final no se consiga", sostiene un empresario de una compañía relevante del sector de semiconductores en nuestro país.

En caso de que estas instalaciones lleguen, los semiconductores dejarán a nuestro país sin la posibilidad de convertirse en un actor importante en la producción de teléfonos móviles de última generación o tabletas, en favor de otros socios europeos, como Alemania o Francia. Los nuevos chips que hipotéticamente deberán producirse en España irán destinados a crear productos que requieran una tecnología "más madura", como para la fabricación de vehículos. Uno de los pocos gigantes del sector, Intel, eligió hace ya varios meses a Alemania como el lugar donde levantar su gran centro integrado de chips ('de vanguardia') por 17.000 millones de euros y a Francia como el territorio donde desarrollar su 'hub' de diseño de semiconductores.

Antes de la cumbre en Seúl: G-20

Antes de aterrizar en Seúl, el presidente Sánchez acudirá junto con su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Bali (Indonesia) a asistir al cónclave anual del G-20 (las veinte economías más potentes del mundo). Todos los países ya trabajan para sacar adelante un comunicado conjunto que refuerce las líneas estratégicas en el futuro. Ha habido estos días gran tensión porque existía la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, asistiera, pero finalmente no lo hará. Los temas urgentes que se abordarán son la crisis energética, la seguridad alimentaria, la inflación como proceso desacelerador del crecimiento global, el cambio climático y la depreciación de las monedas en muchos países.

Sánchez aprovechará esos días para mantener encuentros bilaterales con los líderes de la India, Indonesia y Singapur. Sobre este último, desde Moncloa recalcan el interés por tratarse de un microestado político y financiero con importantes fondos de inversión. El presidente también mantendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación económica global y la de España en concreto.